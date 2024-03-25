https://ria.ru/20240325/ssha-1935561348.html

В США сделали важное сравнение после заявлений про теракт в "Крокусе"

В США сделали важное сравнение после заявлений про теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

В США сделали важное сравнение после заявлений про теракт в "Крокусе"

Администрация президента США Джо Байдена сразу же заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье, что напоминает ее риторику после подрыва... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T02:04

2024-03-25T02:04

2024-03-25T02:05

теракт в "крокус сити холле"

в мире

украина

россия

сша

джо байден

стивен гарднер

джон кирби

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сразу же заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье, что напоминает ее риторику после подрыва газопроводов "Северный поток", заявил американский журналист Стивен Гарднер на своем YouTube-канале."… Кремль теперь заявляет, что США должны разгласить любую имеющуюся у них информацию об этом теракте, — а официальный представитель Белого дома адмирал Джон Кирби вместо этого тут же заявил: "Мы точно знаем, что это не Украина!"" — отметил журналист.Как заметил Гарднер, пока никто не знает наверняка о виновности или невиновности Украины."Но то, что он сразу взял и сказал: "Мы точно знаем, что это не Украина", напоминает мне про тот случай, когда Джо Байден дал приказ подорвать газопровод "Северный поток — 2", — а на следующий же день его люди заявили: "Мы не знаем, кто это был, но точно знаем, что не Украина". Правильно же я говорю? Я ведь всегда ищу повторяющиеся шаблоны", — добавил он.Стрельба и пожар произошли вечером в пятницу 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.В пятницу вечером координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в России. В последующие дни с подобными заявлениями выступали другие американские чиновники. Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявляла, что Украина не причастна к теракту, с таким же утверждением выступала вице-президент США Камала Харрис, возложив ответственность за трагедию на группировку "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России).Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала. Представитель МИД России Мария Захарова указывала, что до окончания расследования теракта любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика.По словам Владимира Путина, все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935460597.html

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

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россия

сша

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