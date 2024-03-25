https://ria.ru/20240325/ssha-1935559757.html

В США прокомментировали перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

В США прокомментировали перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31 - РИА Новости, 25.03.2024

В США прокомментировали перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

ВВС США назвали "безопасными и профессиональными" действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T01:33

2024-03-25T01:33

2024-03-25T01:49

россия

сша

баренцево море

миг-31

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. ВВС США назвали "безопасными и профессиональными" действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1.В Минобороны ранее сообщили, что МиГ-31 был поднят для "опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы", и при его приближении бомбардировщики удалились от российских рубежей."Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным", - сказано в пресс-релизе ВВС США. Американские военные уточнили, что бомбардировщики летели для "планового развертывания" в Европе. Телеканал Fox News уточнил, что они направлялись из штата Техас на американскую авиабазу в Испании.

https://ria.ru/20240324/polsha-1935473958.html

https://ria.ru/20240312/polet-1932592534.html

россия

сша

баренцево море

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россия, сша, баренцево море, миг-31