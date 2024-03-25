https://ria.ru/20240325/sredstva-1935747630.html

Крупные ресторанные сети переведут средства пострадавшим в "Крокусе"

Крупные ресторанные сети переведут средства пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Крупные ресторанные сети переведут средства пострадавшим в "Крокусе"

Крупные ресторанные сети России, в числе которых "Вкусно - и точка", Rostic's, "Додо Пицца", "Бургер Кинг", "Якитория", "Тануки", сообщили РИА Новости, что... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:53

2024-03-25T19:53

2024-03-25T19:53

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

сергей миронов

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Крупные ресторанные сети России, в числе которых "Вкусно - и точка", Rostic's, "Додо Пицца", "Бургер Кинг", "Якитория", "Тануки", сообщили РИА Новости, что переведут средства на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле". "Компании-участники Ассоциации сетевых предприятий питания ("Вкусно - и точка", Rostic's, "Додо Пицца", IFCM Group, а также "Кухня на районе") перечислят 1% от выручки за выходные в Российский Красный Крест для помощи пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Сотни сотрудников компаний также проявляют активное участие в поддержке пострадавших и доноров", - рассказали в пресс-службе "Вкусно - и точка". Рестораны сети "Якитория" со своей стороны также приняли решение оказать финансовую поддержку. "Наши рестораны решили выделить часть средств, полученных за прошедшие выходные, на помощь пострадавшим, а также психосоциальную поддержку их семей. Пожертвование будет сделано на благотворительный счёт "Российского Красного Креста", - рассказал директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов "Якитория" Александр Муратов. Средства на помощь пострадавшим и семьям погибших переведет и крупная сеть ресторанов быстрого обслуживания "Бургер Кинг". "Уже сегодня мы переведем деньги на помощь пострадавшим в "Российский Красный Крест", - сказали в пресс-службе компании Рестораны TanukiFamily (включает четыре ресторанные концепции: "Тануки", TVOЯ Pizza, "Ерш" и "Каспийка") сообщили РИА Новости, что помимо направления части прибыли за прошедшие выходные на поддержку пострадавших в теракте, команда продолжает искать и другие варианты помощи. "Например, мы организовали доставку горячих обедов в бюро судебно-медицинской экспертизы", - сказала генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко. В субботу председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что ряд предприятий торговли и некоторые рестораны направят доходы за выходные пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле". Он уточнил, что к акции уже присоединились: "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Азбука Вкуса", "Мясновъ", "ВкусВилл", "М.Видео", "Эльдорадо", RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/shaman-1935742615.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935502672.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

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россия, украина, владимир путин, сергей миронов, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)