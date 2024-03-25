https://ria.ru/20240325/spetssluzhby-1935658182.html
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими - РИА Новости, 25.03.2024
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими
Спецслужбы Германии продолжают поддерживать контакты с российской стороной на рабочем уровне, заявил журналистам официальный представитель немецкого... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:22
2024-03-25T14:22
2024-03-25T14:22
теракт в "крокус сити холле"
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БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы Германии продолжают поддерживать контакты с российской стороной на рабочем уровне, заявил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."С Россией по-прежнему поддерживаются контакты на рабочем уровне", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о таких контактах в свете теракта в Подмосковье 22 марта.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Германия, Россия
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими
Хебештрайт: спецслужбы России и Германии контактируют на рабочем уровне