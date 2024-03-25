Рейтинг@Mail.ru
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:22 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/spetssluzhby-1935658182.html
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими - РИА Новости, 25.03.2024
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими
Спецслужбы Германии продолжают поддерживать контакты с российской стороной на рабочем уровне, заявил журналистам официальный представитель немецкого... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:22
2024-03-25T14:22
теракт в "крокус сити холле"
в мире
германия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы Германии продолжают поддерживать контакты с российской стороной на рабочем уровне, заявил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."С Россией по-прежнему поддерживаются контакты на рабочем уровне", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о таких контактах в свете теракта в Подмосковье 22 марта.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Германия, Россия
Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими

Хебештрайт: спецслужбы России и Германии контактируют на рабочем уровне

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы Германии продолжают поддерживать контакты с российской стороной на рабочем уровне, заявил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Россией по-прежнему поддерживаются контакты на рабочем уровне", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о таких контактах в свете теракта в Подмосковье 22 марта.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала