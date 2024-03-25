https://ria.ru/20240325/spetssluzhby-1935658182.html

Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими

Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими - РИА Новости, 25.03.2024

Правительство Германии заявило о контактах спецслужб страны с российскими

Спецслужбы Германии продолжают поддерживать контакты с российской стороной на рабочем уровне, заявил журналистам официальный представитель немецкого... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:22

2024-03-25T14:22

2024-03-25T14:22

теракт в "крокус сити холле"

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россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

БЕРЛИН, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы Германии продолжают поддерживать контакты с российской стороной на рабочем уровне, заявил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."С Россией по-прежнему поддерживаются контакты на рабочем уровне", - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о таких контактах в свете теракта в Подмосковье 22 марта.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

германия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия