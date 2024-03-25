https://ria.ru/20240325/spetspremiya-1935690998.html

Церемонию вручения спецпремии "Золотой маски" перенесли

Церемонию вручения спецпремии "Золотой маски" перенесли - РИА Новости, 25.03.2024

Церемонию вручения спецпремии "Золотой маски" перенесли

Церемония вручения специальной почетной премии "Золотая маска", которая должна была пройти 27 марта в Большом театре, переносится, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:00

2024-03-25T16:00

2024-03-25T16:00

культура

рсфср

ссср

россия

тамара синявская

людмила максакова

наталия касаткина

большой театр

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Церемония вручения специальной почетной премии "Золотая маска", которая должна была пройти 27 марта в Большом театре, переносится, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Решено праздничную церемонию вручения почетных премий "Золотая маска", назначенную на 27 марта, отменить. О том, когда состоится вручение, будет объявлено дополнительно", - сказала представитель пресс-службы фестиваля. В этом году почетные премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и "За поддержку театрального искусства" будут вручены одиннадцати деятелям театра и тем, кто театру помогает развиваться. В числе лауреатов народная артистка СССР, звезда мировой оперы Тамара Синявская, народный артист СССР, худрук театра "Русский балет" Вячеслав Гордеев, народная артистка России Людмила Максакова, народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина (посмертно). Премии также удостоены театральный художник-сценограф Игорь Иванов, театральные режиссеры и педагоги Григорий Козлов и Семен Спивак, народная артистка РСФСР Галина Петрова, народная артистка России Лидия Цуканова, народный артист РСФСР Сергей Леонтьев. Премия "За поддержку театрального искусства" будет вручена главе республики Северная Осетия-Алания Сергею Меняйло за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова на его родине во Владикавказе.

https://ria.ru/20231227/mashkov-1918374746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рсфср, ссср, россия, тамара синявская, людмила максакова, наталия касаткина, большой театр