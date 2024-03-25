Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 25.03.2024 (обновлено: 13:39 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935643007.html
ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении
ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.03.2024
ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение трём бригадам теробороны Украины на южнодонецком направлении, Киев потерял до 110 солдат, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:23
2024-03-25T13:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
украина
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:270:3150:2041_1920x0_80_0_0_2545d577fdd38227056de86ce140f333.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём бригадам теробороны Украины на южнодонецком направлении, Киев потерял до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих и три автомобиля.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931930255_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b231f2d08515331edddb6e94deb8585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, Киев, В мире
ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 110 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём бригадам теробороны Украины на южнодонецком направлении, Киев потерял до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих и три автомобиля.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине
Вчера, 09:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьУкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала