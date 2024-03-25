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ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении
ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.03.2024
ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение трём бригадам теробороны Украины на южнодонецком направлении, Киев потерял до 110 солдат, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:23
2024-03-25T13:23
2024-03-25T13:39
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём бригадам теробороны Украины на южнодонецком направлении, Киев потерял до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих и три автомобиля.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили до 110 военных