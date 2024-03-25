https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935643007.html

ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении

ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.03.2024

ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение трём бригадам теробороны Украины на южнодонецком направлении, Киев потерял до 110 солдат, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:23

2024-03-25T13:23

2024-03-25T13:39

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трём бригадам теробороны Украины на южнодонецком направлении, Киев потерял до 110 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих и три автомобиля.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, киев, в мире