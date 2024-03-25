Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 25.03.2024 (обновлено: 14:17 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935641397.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:18
2024-03-25T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
семеновка (краматорск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931689806_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_df13de1df071f71461f70b3699326951.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — заявили в военном ведомстве.Также бойцы отразили десять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.Бойцы поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР.Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля.При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" тоже улучшили тактическое положение.Военные нанесли огневое поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Малиновки в Запорожской области, Старомайорского и Макаровки в ДНР.Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
https://ria.ru/20240325/manevr-1935636400.html
россия
украина
семеновка (краматорск)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931689806_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9d218a27ffb5bbc359183eb0a2131229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, семеновка (краматорск)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Семеновка (Краматорск)
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС России отразили десять атак ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — заявили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также бойцы отразили десять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине
Вчера, 09:33
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.
Бойцы поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР.
Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля.
При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".
Здание в Горловке, разрушенное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Не могли такого представить": с чем пришлось столкнуться жителям Горловки
Вчера, 08:00
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" тоже улучшили тактическое положение.
Военные нанесли огневое поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Малиновки в Запорожской области, Старомайорского и Макаровки в ДНР.
Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Уже вошли". Маневр ВС России в зоне СВО вызвал шок на Украине
Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСеменовка (Краматорск)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала