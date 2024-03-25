https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935641397.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.03.2024

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:18

2024-03-25T13:18

2024-03-25T14:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

семеновка (краматорск)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — заявили в военном ведомстве.Также бойцы отразили десять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.Бойцы поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР.Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля.При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" тоже улучшили тактическое положение.Военные нанесли огневое поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Малиновки в Запорожской области, Старомайорского и Макаровки в ДНР.Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20240325/manevr-1935636400.html

россия

украина

семеновка (краматорск)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, семеновка (краматорск)