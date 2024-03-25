https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935641397.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:18
2024-03-25T13:18
2024-03-25T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — заявили в военном ведомстве.Также бойцы отразили десять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.Бойцы поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР.Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля.При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" тоже улучшили тактическое положение.Военные нанесли огневое поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Малиновки в Запорожской области, Старомайорского и Макаровки в ДНР.Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
https://ria.ru/20240325/manevr-1935636400.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, семеновка (краматорск)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Семеновка (Краматорск)
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС России отразили десять атак ВСУ на Авдеевском направлении
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — заявили в военном ведомстве.
Также бойцы отразили десять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ
в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки
, Первомайского и Бердычей в ДНР
.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-48.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи.
Бойцы поразили живую силу и технику восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР
, Клещеевки
, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР.
Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля.
При контрбатарейной борьбе военные Южной группировки поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковую пушку "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" тоже улучшили тактическое положение.
Военные нанесли огневое поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Малиновки в Запорожской области, Старомайорского
и Макаровки в ДНР.
Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.