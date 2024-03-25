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Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:23
2024-03-25T05:23
2024-03-25T10:57
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."(Противник. — Прим. ред.) использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию", — рассказал он.По его словам, особенно ВСУ терроризируют жителей дронами."БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку и атакуют мирные автомобили. Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения", — отметил Сальдо.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html
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Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении сменили тактику на террор населения