https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html

Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2024

Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении

Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:23

2024-03-25T05:23

2024-03-25T10:57

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."(Противник. — Прим. ред.) использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию", — рассказал он.По его словам, особенно ВСУ терроризируют жителей дронами."БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку и атакуют мирные автомобили. Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения", — отметил Сальдо.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html

https://ria.ru/20240322/pozitsii-1934837452.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире