Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 25.03.2024 (обновлено: 10:57 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:23
2024-03-25T10:57
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4360c2e37a25c51b45e13ed84bb3b6b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.&quot;(Противник. — Прим. ред.) использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию&quot;, — рассказал он.По его словам, особенно ВСУ терроризируют жителей дронами."БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку и атакуют мирные автомобили. Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения", — отметил Сальдо.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html
https://ria.ru/20240322/pozitsii-1934837452.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b8ddf816b8881b6c7973da960b5f507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Сальдо рассказал о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении сменили тактику на террор населения

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Украинские военные сменили тактику на Херсонском направлении, сосредоточившись на обстрелах гражданской инфраструктуры, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«

"(Противник. — Прим. ред.) использует артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, минометы, но они добивают только недалеко за береговую линию", — рассказал он.

Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ
22 марта, 20:50
По его словам, особенно ВСУ терроризируют жителей дронами.
"БПЛА кружат над дорогами на Алешки и Каховку и атакуют мирные автомобили. Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения", — отметил Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.
Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ
22 марта, 06:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала