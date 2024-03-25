https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935565448.html

Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад

Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад - РИА Новости, 25.03.2024

Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад

Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T05:03

2024-03-25T05:03

2024-03-25T13:41

специальная военная операция на украине

россия

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929506439_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_5621c5e722543b78b78bdd35754e04a9.jpg

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщило Министерство обороны России."Это "Мста-Б". Работаем на Авдеевском направлении. Разбираем укрепрайоны, технику противника, живую силу. Укрепы уже не такие сильные, как авдеевские. Потихоньку разбираем. Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия", — сказал военнослужащий артиллерийского расчета с позывным "Вирус".Как сообщили в Минобороны, расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанес удар по укрепленным позициям ВСУ на Авдеевском направлении, которые были выявлены разведкой с помощью беспилотника. Расстояние до цели составило свыше десяти километров. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника. После поражения цели артиллерийский расчет замаскировал орудие и оперативно покинул огневую позицию, укрывшись в замаскированном блиндаже.

https://ria.ru/20240320/svo-1934463207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, вооруженные силы украины