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Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 25.03.2024 (обновлено: 13:41 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935565448.html
Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад
Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад - РИА Новости, 25.03.2024
Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад
Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T05:03
2024-03-25T13:41
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщило Министерство обороны России.&quot;Это &quot;Мста-Б&quot;. Работаем на Авдеевском направлении. Разбираем укрепрайоны, технику противника, живую силу. Укрепы уже не такие сильные, как авдеевские. Потихоньку разбираем. Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия&quot;, — сказал военнослужащий артиллерийского расчета с позывным &quot;Вирус&quot;.Как сообщили в Минобороны, расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанес удар по укрепленным позициям ВСУ на Авдеевском направлении, которые были выявлены разведкой с помощью беспилотника. Расстояние до цели составило свыше десяти километров. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника. После поражения цели артиллерийский расчет замаскировал орудие и оперативно покинул огневую позицию, укрывшись в замаскированном блиндаже.
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад

Бойцы ВС России на Авдеевском направлении сообщили о сдвиге фронта на запад

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщило Министерство обороны России.
«

"Это "Мста-Б". Работаем на Авдеевском направлении. Разбираем укрепрайоны, технику противника, живую силу. Укрепы уже не такие сильные, как авдеевские. Потихоньку разбираем. Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия", — сказал военнослужащий артиллерийского расчета с позывным "Вирус".

Как сообщили в Минобороны, расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанес удар по укрепленным позициям ВСУ на Авдеевском направлении, которые были выявлены разведкой с помощью беспилотника.
Расстояние до цели составило свыше десяти километров. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника. После поражения цели артиллерийский расчет замаскировал орудие и оперативно покинул огневую позицию, укрывшись в замаскированном блиндаже.
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