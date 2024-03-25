Военные на Авдеевском направлении отметили, что фронт сдвигается на запад
Бойцы ВС России на Авдеевском направлении сообщили о сдвиге фронта на запад
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки
Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщило Министерство обороны России.
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"Это "Мста-Б". Работаем на Авдеевском направлении. Разбираем укрепрайоны, технику противника, живую силу. Укрепы уже не такие сильные, как авдеевские. Потихоньку разбираем. Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия", — сказал военнослужащий артиллерийского расчета с позывным "Вирус".
Как сообщили в Минобороны, расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанес удар по укрепленным позициям ВСУ на Авдеевском направлении, которые были выявлены разведкой с помощью беспилотника.
Расстояние до цели составило свыше десяти километров. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника. После поражения цели артиллерийский расчет замаскировал орудие и оперативно покинул огневую позицию, укрывшись в замаскированном блиндаже.
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