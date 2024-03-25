https://ria.ru/20240325/soyuz-1935720805.html

Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС

Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС - РИА Новости, 25.03.2024

Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС

Корабль "Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон пристыковался к... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:09

2024-03-25T18:09

2024-03-25T19:14

космос - риа наука

белоруссия

олег новицкий

россия

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КОРОЛЕВ (Московская область), 25 мар — РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон пристыковался к МКС, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами. Уточняется, что корабль пристыковался к российскому модулю "Причал" в 18:03 мск. Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала 23 марта в 15:36 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально пуск корабля планировался на 16:21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полет за 20 секунд до старта, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт перенесли на субботу. Из-за баллистических условий не получилось провести полет по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. "Союз МС-25" прилетел на станцию по стандартной схеме, за двое суток и два часа, совершив 34 витка вокруг Земли. Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: с 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240323/raketa-1935322347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, белоруссия, олег новицкий, россия