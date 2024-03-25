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Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС - РИА Новости, 25.03.2024
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18:09 25.03.2024 (обновлено: 19:14 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/soyuz-1935720805.html
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС - РИА Новости, 25.03.2024
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС
Корабль "Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон пристыковался к... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:09
2024-03-25T19:14
космос - риа наука
белоруссия
олег новицкий
россия
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КОРОЛЕВ (Московская область), 25 мар — РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон пристыковался к МКС, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами. Уточняется, что корабль пристыковался к российскому модулю "Причал" в 18:03 мск. Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала 23 марта в 15:36 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально пуск корабля планировался на 16:21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полет за 20 секунд до старта, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт перенесли на субботу. Из-за баллистических условий не получилось провести полет по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. "Союз МС-25" прилетел на станцию по стандартной схеме, за двое суток и два часа, совершив 34 витка вокруг Земли. Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: с 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
https://ria.ru/20240323/raketa-1935322347.html
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космос - риа наука, белоруссия, олег новицкий, россия
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Олег Новицкий, Россия
Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии прибыл на МКС

"Союз МС-25" с белорусской космонавткой Василевской пристыковался к МКС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25" 21-й экспедиции на МКС
Экипаж пилотируемого корабля Союз МС-25 21-й экспедиции на МКС - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25" 21-й экспедиции на МКС
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КОРОЛЕВ (Московская область), 25 мар — РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон пристыковался к МКС, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.
Уточняется, что корабль пристыковался к российскому модулю "Причал" в 18:03 мск.
Пуск Союза МС-25 к МКС отменили за 20 секунд до старта. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России
21 марта, 17:07
Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала 23 марта в 15:36 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально пуск корабля планировался на 16:21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полет за 20 секунд до старта, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт перенесли на субботу.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Лукашенко боится, что американцы похитят белоруску на МКС
19 марта, 13:46
Из-за баллистических условий не получилось провести полет по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. "Союз МС-25" прилетел на станцию по стандартной схеме, за двое суток и два часа, совершив 34 витка вокруг Земли.
Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: с 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Харой, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов на Байконуре - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Борисов наглядно объяснил причину переноса пуска "Союза МС-25"
23 марта, 16:34
 
Космос - РИА НаукаБелоруссияОлег НовицкийРоссия
 
 
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