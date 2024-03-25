https://ria.ru/20240325/sotrudnik-1935773889.html

Ярославский губернатор наградил сотрудника "Крокуса", спасавшего людей

Ярославский губернатор наградил сотрудника "Крокуса", спасавшего людей - РИА Новости, 25.03.2024

Ярославский губернатор наградил сотрудника "Крокуса", спасавшего людей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев наградил сотрудника охраны "Крокус сити холла", жителя Ярославля Алексея Осанушкова, спасшего более сотни людей при РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:31

2024-03-25T22:31

2024-03-25T22:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

михаил евраев

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

маргарита симоньян

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев наградил сотрудника охраны "Крокус сити холла", жителя Ярославля Алексея Осанушкова, спасшего более сотни людей при теракте, сообщает правительство региона. Сообщается, что более ста посетителей "Крокус сити холла" во время трагических событий 22 марта спас житель Ярославля Алексей Осанушков, который работал там охранником. Он помог людям не поддаться панике и покинуть здание. "За проявленные мужество и профессионализм героя поблагодарил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Глава региона вручил Алексею Осанушкову Почетный знак А.П. Мельгунова", - говорится в сообщении. Евраев, обращаясь к Осанушкову, подчеркнул, что все жители Ярославской области гордятся им. "Действуя четко и грамотно, вы помогли людям в такой тяжелой ситуации. Этот поступок заслуживает самых высоких наград", – сказал Михаил Евраев. Алексей рассказал, что работал в "Крокус сити холле" более 10 лет. "Нас постоянно обучали эвакуации, чтобы ни секунды не теряли. Мне повезло, что я был именно на том посту и хорошо знал все ходы и выходы. Всех, кого было можно, спрятал в одном из помещений, а после, когда через фойе было не пройти из-за задымленности, выводил людей через склады и другие помещения на минусовой этаж, гардероб и дальше", - рассказал Алексей. "Когда вывел на улицу, все начали благодарить меня, плакали, а я стал терять сознание, потому что надышался дыма. Теперь уже они меня спасали", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/deti-1935746376.html

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россия, украина, михаил евраев, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф)