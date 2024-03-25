https://ria.ru/20240325/sofiya-1935618574.html

В Болгарии обнаружили подземный зал при демонтаже памятника Советской армии

В Болгарии обнаружили подземный зал при демонтаже памятника Советской армии - РИА Новости, 25.03.2024

В Болгарии обнаружили подземный зал при демонтаже памятника Советской армии

Просторный подземный зал и тоннели были обнаружены под демонтированным памятником Советской армии в центре болгарской столицы Софии, сообщил глава района Средец РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:09

2024-03-25T12:09

2024-03-25T12:19

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Просторный подземный зал и тоннели были обнаружены под демонтированным памятником Советской армии в центре болгарской столицы Софии, сообщил глава района Средец Трайчо Трайков. Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. Городские власти в конце 2023 года издали распоряжение о его демонтаже под предлогом аварийного состояния скульптурных фигур. "Я залез туда, чтобы осмотреть пространство под памятником. Там есть просторный зал с множеством железобетонных колонн, поддерживающих конструкцию. В некоторых местах бетон разрушился, и арматура разрушается коррозией", - написал глава района в соцсетях. Он отметил, что на этой неделе городской совет рассмотрит отчет о международном конкурсе идей будущего объекта на месте демонтированного памятника. По словам чиновника, наиболее вероятны три варианта: возведение нового памятника, восстановление парка или строительство общественного здания. Что касается демонтированных скульптур, то ранее сообщалось, что они будут отреставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства. Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова назвала умышленной ложью заявления болгарских властей о необходимости демонтировать памятник Советской армии в Софии из-за дефектов скульптуры. Она напомнила, что между Россией и Болгарией существует договор о сохранении памятников общей истории, в соответствии с которым любые действия в этой сфере должны предприниматься после взаимных консультаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения

https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html

https://ria.ru/20231212/demontazh-1915332578.html

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