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Украинские СМИ жалуются на преследование за критику Зеленского - РИА Новости, 25.03.2024
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14:33 25.03.2024 (обновлено: 14:54 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/smi-1935661473.html
Украинские СМИ жалуются на преследование за критику Зеленского
Украинские СМИ жалуются на преследование за критику Зеленского - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские СМИ жалуются на преследование за критику Зеленского
Главные редакторы украинских СМИ сообщают о преследовании со стороны властей после критики в адрес Владимира Зеленского, пишет в понедельник американская газета РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:33
2024-03-25T14:54
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в мире
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россия
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служба безопасности украины
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репортеры без границ
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главные редакторы украинских СМИ сообщают о преследовании со стороны властей после критики в адрес Владимира Зеленского, пишет в понедельник американская газета Daily Beast. "У нас есть два источника, подтверждающих, что преследование прессы было инициировано нашим руководством, потому что... Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой", - заявила в интервью изданию главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она отметила, что давление началось после того, как журналисты поставили под вопрос решение Зеленского уволить экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Мусаева рассказала, что после публикации статей, посвященных конфликту между ними, ей дали понять, что офису Зеленского это не понравилось. Telegram-каналы, связанные с киевскими властями, засыпали Мусаеву оскорблениями, утверждая, что издание финансируется Россией, чтобы выставить сотрудников газеты "врагами народа". Слова Мусаевой подтверждает журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов, который ранее получал угрозы после публикации статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, расследование в отношении лиц, пытавшихся ворваться к нему в квартиру в январе, превратилось в "издевательство", а правоохранители предупредили его о том, что ему вовсе следует прекратить критиковать Зеленского. "Кажется, следователи не хотят расследовать угрозы, опасаясь, что они могут наткнуться на что-то крупное", - отметил Николов. По словам трех главных редакторов неназванных ведущих украинских СМИ, сильное давление на журналистов, которые осмелились критиковать Зеленского, продолжается, а полицейские расследования в отношении даже самых чудовищных нападений не демонстрируют признаков прогресса. Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников украинского издания Bihus.info, которое занимается журналистскими расследованиями. Офис генпрокурора Украины 19 января сообщал, что заведено уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь идет об угрозах Николову. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) 23 января выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, репортеры без границ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Репортеры без границ
Украинские СМИ жалуются на преследование за критику Зеленского

Украинские СМИ сообщают о преследовании со стороны властей за критику Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главные редакторы украинских СМИ сообщают о преследовании со стороны властей после критики в адрес Владимира Зеленского, пишет в понедельник американская газета Daily Beast.
«
"У нас есть два источника, подтверждающих, что преследование прессы было инициировано нашим руководством, потому что... Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой", - заявила в интервью изданию главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
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Она отметила, что давление началось после того, как журналисты поставили под вопрос решение Зеленского уволить экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Мусаева рассказала, что после публикации статей, посвященных конфликту между ними, ей дали понять, что офису Зеленского это не понравилось. Telegram-каналы, связанные с киевскими властями, засыпали Мусаеву оскорблениями, утверждая, что издание финансируется Россией, чтобы выставить сотрудников газеты "врагами народа".
Слова Мусаевой подтверждает журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов, который ранее получал угрозы после публикации статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, расследование в отношении лиц, пытавшихся ворваться к нему в квартиру в январе, превратилось в "издевательство", а правоохранители предупредили его о том, что ему вовсе следует прекратить критиковать Зеленского.
«
"Кажется, следователи не хотят расследовать угрозы, опасаясь, что они могут наткнуться на что-то крупное", - отметил Николов.
По словам трех главных редакторов неназванных ведущих украинских СМИ, сильное давление на журналистов, которые осмелились критиковать Зеленского, продолжается, а полицейские расследования в отношении даже самых чудовищных нападений не демонстрируют признаков прогресса.
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Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) 23 января выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныРепортеры без границ
 
 
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