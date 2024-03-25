https://ria.ru/20240325/smertnayakazn-1935612909.html

Депутат прокомментировал дискуссию о возвращении смертной казни в России

Депутат прокомментировал дискуссию о возвращении смертной казни в России - РИА Новости, 25.03.2024

Депутат прокомментировал дискуссию о возвращении смертной казни в России

Глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении, в комитете будут обсуждать... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:44

2024-03-25T11:44

2024-03-25T11:54

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

павел крашенинников

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении, в комитете будут обсуждать "иные истории". "Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары, я думаю, что это важный, но не совсем главный вопрос. И дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории", - сказал он на заседании комитета Госдумы по госстроительству. Депутат отметил, что главное, чтобы подобное больше не повторялось. "Мы против как были, так и остались", - уточнил он журналистам, говоря о смертной казни. Крашенинников добавил, что важны причины того что произошло. "Организаторы... исполнители... Все государства заявляют, что готовы бороться с терроризмом, давайте нам информацию кто что, и мы узнаем, кто есть на самом деле и кто за этим стоит", - добавил депутат. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935604105.html

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россия, украина, павел крашенинников, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия