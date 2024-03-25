https://ria.ru/20240325/signal-1935602148.html

На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине

На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине - РИА Новости, 25.03.2024

На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине

Российские военные продемонстрировали Североатлантическому альянсу, что смогут нанести удары по истребителям F-16 на украинских аэродромах, заявил британский... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:56

2024-03-25T10:56

2024-03-25T17:28

в мире

россия

киев

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роб бауэр

алексей леонков

нато

f-16

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные продемонстрировали Североатлантическому альянсу, что смогут нанести удары по истребителям F-16 на украинских аэродромах, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Ущерб, нанесенный этому аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар", — утверждает он.В пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что американские истребители F-16, которые обещают передать Киеву западные партнеры, не смогут летать, если своевременно не наладить поставки запчастей к ним. Также российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что поставка Киеву американских истребителей F-16 из парка различных стран НАТО не изменит расклад сил на фронте, а обучение украинских пилотов выходит слишком продолжительным и затратным для европейских стран.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html

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в мире, россия, киев, сергей лебедев, роб бауэр, алексей леонков, нато, f-16, политика