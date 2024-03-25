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На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине - РИА Новости, 25.03.2024
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10:56 25.03.2024 (обновлено: 17:28 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/signal-1935602148.html
На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине
На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине - РИА Новости, 25.03.2024
На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине
Российские военные продемонстрировали Североатлантическому альянсу, что смогут нанести удары по истребителям F-16 на украинских аэродромах, заявил британский... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:56
2024-03-25T17:28
в мире
россия
киев
сергей лебедев
роб бауэр
алексей леонков
нато
f-16
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные продемонстрировали Североатлантическому альянсу, что смогут нанести удары по истребителям F-16 на украинских аэродромах, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Ущерб, нанесенный этому аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар&quot;, — утверждает он.В пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что американские истребители F-16, которые обещают передать Киеву западные партнеры, не смогут летать, если своевременно не наладить поставки запчастей к ним. Также российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что поставка Киеву американских истребителей F-16 из парка различных стран НАТО не изменит расклад сил на фронте, а обучение украинских пилотов выходит слишком продолжительным и затратным для европейских стран.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
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в мире, россия, киев, сергей лебедев, роб бауэр, алексей леонков, нато, f-16, политика
В мире, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Роб Бауэр, Алексей Леонков, НАТО, F-16, Политика
На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине

Меркурис: Россия показала НАТО, что сможет уничтожить западные F-16 на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные продемонстрировали Североатлантическому альянсу, что смогут нанести удары по истребителям F-16 на украинских аэродромах, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Ущерб, нанесенный этому аэродрому, возможно, замедлит поставку F-16, но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар", — утверждает он.

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В пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что американские истребители F-16, которые обещают передать Киеву западные партнеры, не смогут летать, если своевременно не наладить поставки запчастей к ним. Также российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что поставка Киеву американских истребителей F-16 из парка различных стран НАТО не изменит расклад сил на фронте, а обучение украинских пилотов выходит слишком продолжительным и затратным для европейских стран.
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В миреРоссияКиевСергей ЛебедевРоб БауэрАлексей ЛеонковНАТОF-16Политика
 
 
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