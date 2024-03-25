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К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов - РИА Новости, 25.03.2024
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Новости Подмосковья
 
16:58 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/shkoly-1935702681.html
К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов
К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов - РИА Новости, 25.03.2024
К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов
Министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев сообщил об открытии 35 новых школ и 19 детских садов в регионе к 1 сентября. Сейчас строятся и... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:58
2024-03-25T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев сообщил об открытии 35 новых школ и 19 детских садов в регионе к 1 сентября. Сейчас строятся и ремонтируются 160 объектов образования одновременно, рассказал телеканал “360”."По всем новым объектам образования у нас применены единые стандарты как по благоустройству и оборудованию, так и по использованию материалов и интерьерных решений. Кроме того, сделана отдельная работа по оптимизации внутренних помещений школ. Проработана возможность создать до четырех тысяч дополнительных учебных мест", – добавил Локтев.Например, образовательный комплекс "Полет" в Красногорске откроется на год раньше, чем планировалось изначально. На данный момент рабочие занимаются отделкой помещений. С наступлением тепла начнется благоустройство территории объекта.Школа на 2,2 тысячи мест и детский сад откроются в Лобне в микрорайоне Катюшки. Еще два крупных комплекса строятся в деревне Сабурово и поселке Нахабино. Большой образовательный центр достраивают в Котельниках."Хочу отметить опыт, который мы успешно применяем в Подмосковье. Главы взяли за правило общение с родительскими группами и директорами для принятия интерьерных решений", – сказал министр.В планах у властей региона до конца года обновить семь зданий колледжей, 42 школы и 26 детских садов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе в Новосибирске
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев сообщил об открытии 35 новых школ и 19 детских садов в регионе к 1 сентября. Сейчас строятся и ремонтируются 160 объектов образования одновременно, рассказал телеканал “360”.
"По всем новым объектам образования у нас применены единые стандарты как по благоустройству и оборудованию, так и по использованию материалов и интерьерных решений. Кроме того, сделана отдельная работа по оптимизации внутренних помещений школ. Проработана возможность создать до четырех тысяч дополнительных учебных мест", – добавил Локтев.
Например, образовательный комплекс "Полет" в Красногорске откроется на год раньше, чем планировалось изначально. На данный момент рабочие занимаются отделкой помещений. С наступлением тепла начнется благоустройство территории объекта.
Школа на 2,2 тысячи мест и детский сад откроются в Лобне в микрорайоне Катюшки. Еще два крупных комплекса строятся в деревне Сабурово и поселке Нахабино. Большой образовательный центр достраивают в Котельниках.
"Хочу отметить опыт, который мы успешно применяем в Подмосковье. Главы взяли за правило общение с родительскими группами и директорами для принятия интерьерных решений", – сказал министр.
В планах у властей региона до конца года обновить семь зданий колледжей, 42 школы и 26 детских садов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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