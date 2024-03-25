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К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов

К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов - РИА Новости, 25.03.2024

К 1 сентября в Подмосковье откроются 35 школ и 19 детсадов

Министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев сообщил об открытии 35 новых школ и 19 детских садов в регионе к 1 сентября. Сейчас строятся и... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:58

2024-03-25T16:58

2024-03-25T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев сообщил об открытии 35 новых школ и 19 детских садов в регионе к 1 сентября. Сейчас строятся и ремонтируются 160 объектов образования одновременно, рассказал телеканал “360”."По всем новым объектам образования у нас применены единые стандарты как по благоустройству и оборудованию, так и по использованию материалов и интерьерных решений. Кроме того, сделана отдельная работа по оптимизации внутренних помещений школ. Проработана возможность создать до четырех тысяч дополнительных учебных мест", – добавил Локтев.Например, образовательный комплекс "Полет" в Красногорске откроется на год раньше, чем планировалось изначально. На данный момент рабочие занимаются отделкой помещений. С наступлением тепла начнется благоустройство территории объекта.Школа на 2,2 тысячи мест и детский сад откроются в Лобне в микрорайоне Катюшки. Еще два крупных комплекса строятся в деревне Сабурово и поселке Нахабино. Большой образовательный центр достраивают в Котельниках."Хочу отметить опыт, который мы успешно применяем в Подмосковье. Главы взяли за правило общение с родительскими группами и директорами для принятия интерьерных решений", – сказал министр.В планах у властей региона до конца года обновить семь зданий колледжей, 42 школы и 26 детских садов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)