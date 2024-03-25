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Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:48 25.03.2024 (обновлено: 23:54 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/shatunovskaya-1935775735.html
Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте
Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте - РИА Новости, 25.03.2024
Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте
Генеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний ее мужа о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:48
2024-03-25T23:54
теракт в "крокус сити холле"
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
новая голландия
виталий милонов
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Генеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний ее мужа о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в организации. "С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО "Новая Голландия", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".В компании подчеркнули, что муж Шатуновской Николай Конашенок не работал в "Новой Голландии" и не имел отношения к деятельности проекта. В организации добавили, что ее сотрудники глубоко потрясены терактом в Подмосковье. "Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — подчеркнули в АНО "Новая Голландия".Конашенок ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии его посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями". Причины решения Шатуновской не приводятся, но в одной из социальных сетей она пояснила, что больше не может занимать должность, поскольку член семьи "позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания". Осуждая его позицию, женщина заявила, что "остается со своей семьей".Позднее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что Конашенка задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным МВД, при мониторинге интернета полицейские выявили посты с признаками экстремизма и установили их автора — 41-летнего местного жителя. В ведомстве добавили, что мужчина намеревался покинуть Россию. После задержания его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Архитектурный ансамбль искусственного острова Новая Голландия в центре Петербурга относится к памятникам федерального значения. Остров для нужд корабельного дела появился в 1719 году. Проект развития предусматривает создание общественно-делового многофункционального комплекса с выставочными площадями и объектами инженерной инфраструктуры путем осуществления работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. Как информировал в конце февраля комитет по инвестициям Петербурга, реализация проекта развития территории острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге продлится до 2031-го.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
https://ria.ru/20240325/turtsiya-1935776150.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
новая голландия
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), новая голландия, виталий милонов, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Новая Голландия, Виталий Милонов, Госдума РФ
Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте

Глава "Новой Голландии" Шатуновская уволилась из-за слов мужа о теракте

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОстров Новая Голландия в Санкт-Петербурге
Остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Генеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний ее мужа о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в организации.
«
"С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО "Новая Голландия", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".
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Вчера, 21:34
В компании подчеркнули, что муж Шатуновской Николай Конашенок не работал в "Новой Голландии" и не имел отношения к деятельности проекта. В организации добавили, что ее сотрудники глубоко потрясены терактом в Подмосковье.
"Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — подчеркнули в АНО "Новая Голландия".
Конашенок ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии его посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями".
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Вчера, 22:51
Причины решения Шатуновской не приводятся, но в одной из социальных сетей она пояснила, что больше не может занимать должность, поскольку член семьи "позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания". Осуждая его позицию, женщина заявила, что "остается со своей семьей".
Позднее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что Конашенка задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным МВД, при мониторинге интернета полицейские выявили посты с признаками экстремизма и установили их автора — 41-летнего местного жителя. В ведомстве добавили, что мужчина намеревался покинуть Россию. После задержания его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Архитектурный ансамбль искусственного острова Новая Голландия в центре Петербурга относится к памятникам федерального значения. Остров для нужд корабельного дела появился в 1719 году. Проект развития предусматривает создание общественно-делового многофункционального комплекса с выставочными площадями и объектами инженерной инфраструктуры путем осуществления работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. Как информировал в конце февраля комитет по инвестициям Петербурга, реализация проекта развития территории острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге продлится до 2031-го.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Санкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Новая ГолландияВиталий МилоновГосдума РФ
 
 
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