https://ria.ru/20240325/shatunovskaya-1935775735.html

Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте

Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте - РИА Новости, 25.03.2024

Глава "Новой Голландии" в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте

Генеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний ее мужа о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:48

2024-03-25T22:48

2024-03-25T23:54

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

новая голландия

виталий милонов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785459839_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_0efdfaacc3578f02987fbe9ba9e66492.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Генеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний ее мужа о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в организации. "С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО "Новая Голландия", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".В компании подчеркнули, что муж Шатуновской Николай Конашенок не работал в "Новой Голландии" и не имел отношения к деятельности проекта. В организации добавили, что ее сотрудники глубоко потрясены терактом в Подмосковье. "Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — подчеркнули в АНО "Новая Голландия".Конашенок ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии его посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями". Причины решения Шатуновской не приводятся, но в одной из социальных сетей она пояснила, что больше не может занимать должность, поскольку член семьи "позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания". Осуждая его позицию, женщина заявила, что "остается со своей семьей".Позднее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что Конашенка задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным МВД, при мониторинге интернета полицейские выявили посты с признаками экстремизма и установили их автора — 41-летнего местного жителя. В ведомстве добавили, что мужчина намеревался покинуть Россию. После задержания его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Архитектурный ансамбль искусственного острова Новая Голландия в центре Петербурга относится к памятникам федерального значения. Остров для нужд корабельного дела появился в 1719 году. Проект развития предусматривает создание общественно-делового многофункционального комплекса с выставочными площадями и объектами инженерной инфраструктуры путем осуществления работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. Как информировал в конце февраля комитет по инвестициям Петербурга, реализация проекта развития территории острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге продлится до 2031-го.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240325/turtsiya-1935776150.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

новая голландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, московская область (подмосковье), новая голландия, виталий милонов, госдума рф