https://ria.ru/20240325/shakhta-1935649935.html
Из-под завалов в шахте на Урале спасли рабочего
Из-под завалов в шахте на Урале спасли рабочего - РИА Новости, 25.03.2024
Из-под завалов в шахте на Урале спасли рабочего
Одного из двух рабочих, оказавшихся под завалами в шахте "Кальинская" в Свердловской области, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:48
2024-03-25T13:48
2024-03-25T14:41
происшествия
урал
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Одного из двух рабочих, оказавшихся под завалами в шахте "Кальинская" в Свердловской области, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового рудника."На шахте "Кальинская" АО "СУБР" из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования", — сказала собеседница агентства.Работы по спасению второго горняка продолжаются.Об обрушении породы в шахте в результате горного удара РИА Новости сообщили в пресс-службе рудника в ночь на понедельник. Под завалами оказались два человека, от них начали поступать сигналы.Свердловская прокуратура проводит проверку соблюдения техники безопасности при производстве горных работ и требований охраны труда.
https://ria.ru/20240325/pioner-1935612264.html
урал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Урал, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-под завалов в шахте на Урале спасли рабочего
Из-под завалов шахты "Кальинская" на Урале спасли одного рабочего
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Одного из двух рабочих, оказавшихся под завалами в шахте "Кальинская" в Свердловской области, спасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового рудника.
«
"На шахте "Кальинская" АО "СУБР" из-под завала спасен горнорабочий очистного забоя Алексей Амозов. Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования", — сказала собеседница агентства.
Работы по спасению второго горняка продолжаются.
Об обрушении породы в шахте в результате горного удара РИА Новости сообщили в пресс-службе рудника в ночь на понедельник. Под завалами оказались два человека, от них начали поступать сигналы.
Свердловская прокуратура проводит проверку соблюдения техники безопасности при производстве горных работ и требований охраны труда.