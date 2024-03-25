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На Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте
На Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте - РИА Новости, 25.03.2024
На Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте
Спасатели добрались до одного из пострадавших при обрушении горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:52
2024-03-25T11:52
2024-03-25T12:45
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Спасатели добрались до одного из пострадавших при обрушении горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР) РИА Новости сообщили, что в ночь на понедельник в результате горного удара на шахте обрушились породы, за которыми находятся два горнорабочих очистного забоя, они подают сигналы."По оперативной информации, горноспасатели добрались до одного из пострадавших и проводят его деблокирование", - говорится в сообщении.Уточняется, что в спасательной операции задействованы 15 горноспасателей на двух единицах спецтехники. По данным МЧС, ЧП на работу шахты не повлияло, эвакуация смены шахты не проводилась.
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте
МЧС:на Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте