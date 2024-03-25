https://ria.ru/20240325/shakhta-1935614480.html

На Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте

На Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте - РИА Новости, 25.03.2024

На Урале спасатели добрались до одного из пострадавших под завалом в шахте

Спасатели добрались до одного из пострадавших при обрушении горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:52

2024-03-25T11:52

2024-03-25T12:45

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Спасатели добрались до одного из пострадавших при обрушении горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР) РИА Новости сообщили, что в ночь на понедельник в результате горного удара на шахте обрушились породы, за которыми находятся два горнорабочих очистного забоя, они подают сигналы."По оперативной информации, горноспасатели добрались до одного из пострадавших и проводят его деблокирование", - говорится в сообщении.Уточняется, что в спасательной операции задействованы 15 горноспасателей на двух единицах спецтехники. По данным МЧС, ЧП на работу шахты не повлияло, эвакуация смены шахты не проводилась.

https://ria.ru/20240325/pioner-1935612264.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)