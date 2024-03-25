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В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты - РИА Новости, 25.03.2024
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10:51 25.03.2024 (обновлено: 12:44 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html
В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты
В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты - РИА Новости, 25.03.2024
В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты
Завал произошел на шахте "Кальинская" в Свердловской области, заблокированы двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T10:51
2024-03-25T12:44
североуральск
происшествия
свердловская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жкх
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Завал произошел на шахте "Кальинская" в Свердловской области, заблокированы двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР)."На шахте "Кальинская" СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы", - сказала собеседница агентства.По ее словам, до прибытия горноспасательного отряда разбор завала проводился силами СУБРа, сейчас на месте работы проводят два отделения горноспасателей.В пресс-службе компании и региональном главке МЧС также опровергли данные СМИ о том, что под завалами могут находиться четверо рабочих.В связи с произошедшим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой оперативно выехать на территорию шахты "Кальинская", а минздраву региона - при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам.
https://ria.ru/20240322/rudnik-1934864753.html
североуральск
свердловская область
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североуральск, происшествия, свердловская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Североуральск, Происшествия, Свердловская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты

Двое горняков оказались под завалами шахты в Североуральске

© МЧС РоссииШахта "Кальинская" в Свердловской области
Шахта Кальинская в Свердловской области
© МЧС России
Шахта "Кальинская" в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Завал произошел на шахте "Кальинская" в Свердловской области, заблокированы двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР).
«
"На шахте "Кальинская" СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, до прибытия горноспасательного отряда разбор завала проводился силами СУБРа, сейчас на месте работы проводят два отделения горноспасателей.
В пресс-службе компании и региональном главке МЧС также опровергли данные СМИ о том, что под завалами могут находиться четверо рабочих.
В связи с произошедшим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой оперативно выехать на территорию шахты "Кальинская", а минздраву региона - при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам.
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22 марта, 10:38
 
СевероуральскПроисшествияСвердловская областьЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖКХ
 
 
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