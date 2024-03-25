https://ria.ru/20240325/shakhta-1935601175.html

В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты

В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты - РИА Новости, 25.03.2024

В Североуральске двое горняков оказались под завалами шахты

Завал произошел на шахте "Кальинская" в Свердловской области, заблокированы двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:51

2024-03-25T10:51

2024-03-25T12:44

североуральск

происшествия

свердловская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Завал произошел на шахте "Кальинская" в Свердловской области, заблокированы двое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР)."На шахте "Кальинская" СУБРа произошел горный удар. Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы", - сказала собеседница агентства.По ее словам, до прибытия горноспасательного отряда разбор завала проводился силами СУБРа, сейчас на месте работы проводят два отделения горноспасателей.В пресс-службе компании и региональном главке МЧС также опровергли данные СМИ о том, что под завалами могут находиться четверо рабочих.В связи с произошедшим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Североуральского городского округа Светлане Мироновой оперативно выехать на территорию шахты "Кальинская", а минздраву региона - при необходимости подключиться к оказанию медицинской помощи горнякам.

https://ria.ru/20240322/rudnik-1934864753.html

североуральск

свердловская область

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североуральск, происшествия, свердловская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх