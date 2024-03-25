https://ria.ru/20240325/serbiya-1935562929.html

Экс-глава МИД Югославии заявил о праве Сербии на возмещение ущерба от НАТО

Экс-глава МИД Югославии заявил о праве Сербии на возмещение ущерба от НАТО - РИА Новости, 25.03.2024

Экс-глава МИД Югославии заявил о праве Сербии на возмещение ущерба от НАТО

Глава МИД Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Живадин Йованович заявил РИА Новости, что приходит время, когда Сербия потребует возместить ущерб от... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T03:06

2024-03-25T03:06

2024-03-25T03:06

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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Глава МИД Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Живадин Йованович заявил РИА Новости, что приходит время, когда Сербия потребует возместить ущерб от бомбардировок НАТО 1999 года. "Сто миллиардов долларов - прямой ущерб, который подсчитало правительство, в состав которого я входил. Кабмины, которые они устанавливали в Белграде после октября 2000 года (свержения экс-президента Слободана Милошевича – ред.), были их правительствами, которые занижали эту цифру, но народ это знает… НАТО тоже знает об ответственности, не только за материальный ущерб, но и отравление природы, попадание обедненного урана в пищевую цепочку. Я уверен, что приходит время, когда поставим вопрос о возмещении ущерба", - заявил Йованович и отметил, что альянс начал агрессию с ошибочным расчетом. По его наблюдениям, НАТО обещала американской и западной общественности, что с Югославией "покончат за несколько дней, и Милошевича поставят на колени". "Этого не вышло и они начали очень широкие разрушительные бомбардировки по всей территории СРЮ от границы с Северной Македонией до Венгрии. Думали, что если бомбят фабрики, мосты, больницы, электросети и энергетику, то народ направит недовольство против Милошевича и свергнет его. Массово разрушали всю гражданскую инфраструктуру, промышленность, во всех сферах экономики. Прежде всего бомбили мосты, систему производства и передачи электроэнергии, жизненно необходимую для сохранения госрезервов продуктов питания, больниц, всего хозяйства, которое должно работать и в военное время", - указал экс-глава МИД Югославии. По его словам, сербский народ был настолько патриотично настроен, что уничтоженные днем графитовыми бомбами электрические сети восстанавливали за ночь. "Они бомбили наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы уничтожить запасы топлива для нашей армии, при этом выбрасывались ядовитые вещества, которые отравляли окрестности, вынуждали людей покидать свои дома. Бомбили больницы, детские сады, детскую больницу "Драгиша Мишович" в центре Белграда, школы бомбили почти систематически, например, школу "Джура Якшич" в городе Чуприя, спортивные залы, водопровод, не было ничего, что по их оценкам имело жизненную значимость, а они бы пропустили – все разрушили", - отметил собеседник агентства. Согласно его данным, индустриальный центр страны – город Крагуевац, где был сосредоточена автомобильная и оборонная промышленность, которая трудоустраивала свыше 100 тысяч человек, НАТО бомбила неделями, "рассчитывая, что если работники останутся без заработка, их семьям будет не на что жить и этот вызовет протесты и они свергнут Милошевича", чего тогда не произошло. "Они бомбили наши рынки, например, в городе Ниш, все важные объекты, в том числе, 30 телерадиостанций и ретрансляторов от Радио и телевидения Сербии в Белграде, где убили 16 сотрудников, до ретрансляторов в Суботице на границе с Венгрией. Это две их цели – нанести ущерб и поднять народ против президента и замаскировать свое трусливое поведение, поэтому они столько разоряли", - заключил Йованович. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/miting-1935513525.html

https://ria.ru/20240324/serbiya-1935448319.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html

https://ria.ru/20240324/agressiya-1935475149.html

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сербия, в мире, белград (город), югославия, слободан милошевич, нато, оон