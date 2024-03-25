https://ria.ru/20240325/semi-1935770609.html

Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте

Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте - РИА Новости, 25.03.2024

Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте

Есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте в "Крокусе", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:04

2024-03-25T22:04

2024-03-25T22:04

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

андрей воробьев

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте в "Крокусе", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Вы правы, говоря о том, что некоторые семьи, а у нас есть такие, потеряли обоих родителей. Мы понимаем, и вы мне об этом говорили, в том числе, что и те, кто сегодня госпитализирован, и те, кто погиб, мы должны их сопровождать на протяженном периоде. Мы постараемся это сделать достойно", - сказал Воробьев на совещании президента РФ по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935767628.html

https://ria.ru/20240325/blagodarnost-1935769614.html

россия

украина

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россия, украина, андрей воробьев, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)