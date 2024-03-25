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Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:04 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/semi-1935770609.html
Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте
Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте - РИА Новости, 25.03.2024
Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте
Есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте в "Крокусе", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:04
2024-03-25T22:04
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
андрей воробьев
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте в "Крокусе", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Вы правы, говоря о том, что некоторые семьи, а у нас есть такие, потеряли обоих родителей. Мы понимаем, и вы мне об этом говорили, в том числе, что и те, кто сегодня госпитализирован, и те, кто погиб, мы должны их сопровождать на протяженном периоде. Мы постараемся это сделать достойно", - сказал Воробьев на совещании президента РФ по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935767628.html
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россия, украина, андрей воробьев, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Андрей Воробьев, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Воробьев: есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте

Воробьев заявил, есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Женщина с девочками у стихийного мемориала на Красной площади в Красноярске в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей при теракте в "Крокусе", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«
"Вы правы, говоря о том, что некоторые семьи, а у нас есть такие, потеряли обоих родителей. Мы понимаем, и вы мне об этом говорили, в том числе, что и те, кто сегодня госпитализирован, и те, кто погиб, мы должны их сопровождать на протяженном периоде. Мы постараемся это сделать достойно", - сказал Воробьев на совещании президента РФ по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Почти миллиард рублей собрали семьям погибших и пострадавших при теракте
Вчера, 21:49
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Голикова поблагодарила медиков за помощь пострадавшим в "Крокусе"
Вчера, 22:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаАндрей ВоробьевМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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