https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935723603.html

Минфин США расширил санкции против России

Минфин США расширил санкции против России - РИА Новости, 25.03.2024

Минфин США расширил санкции против России

США распространили антироссийские санкции на двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в группу... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:15

2024-03-25T18:15

2024-03-25T18:31

экономика

сша

россия

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в группу "Интеррос"), следует из обновленного списка американского министерства финансов.Помимо ООО "Атомайз", санкции введены против Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный центр Эшелон", АО "Эшелон Технологии", АО "Б-Крипто", фирм "Лаборатория кибербезопасности", "Эшелон Инновации" и "Ключевые информационные системы", Проектно-консалтингового бюро "Эшелон", ООО "Крипто Эксплорер", ООО "Лайтхаус", ООО "Системы распределенного реестра", ООО "Центр обработки электронных платежей", ООО "Веб3 Интегратор", ООО "Веб3 Технологии".Санкционный список пополнили также четыре компании не из России: кипрская Tokentrust Holdings Limited, эстонская Bitfingroup OU, эмиратские Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC.Физическими лицами, попавшими под американские санкции, оказались два россиянина – Тимур Буканов и Игорь Кайгородов.

https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934754842.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии