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Минфин США расширил санкции против России - РИА Новости, 25.03.2024
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18:15 25.03.2024 (обновлено: 18:31 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935723603.html
Минфин США расширил санкции против России
Минфин США расширил санкции против России - РИА Новости, 25.03.2024
Минфин США расширил санкции против России
США распространили антироссийские санкции на двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в группу... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:15
2024-03-25T18:31
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в группу "Интеррос"), следует из обновленного списка американского министерства финансов.Помимо ООО "Атомайз", санкции введены против Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный центр Эшелон", АО "Эшелон Технологии", АО "Б-Крипто", фирм "Лаборатория кибербезопасности", "Эшелон Инновации" и "Ключевые информационные системы", Проектно-консалтингового бюро "Эшелон", ООО "Крипто Эксплорер", ООО "Лайтхаус", ООО "Системы распределенного реестра", ООО "Центр обработки электронных платежей", ООО "Веб3 Интегратор", ООО "Веб3 Технологии".Санкционный список пополнили также четыре компании не из России: кипрская Tokentrust Holdings Limited, эстонская Bitfingroup OU, эмиратские Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC.Физическими лицами, попавшими под американские санкции, оказались два россиянина – Тимур Буканов и Игорь Кайгородов.
https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934754842.html
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
Минфин США расширил санкции против России

Минфин США ввел санкции против 18 российских компаний и двух физических лиц

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в группу "Интеррос"), следует из обновленного списка американского министерства финансов.
Помимо ООО "Атомайз", санкции введены против Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный центр Эшелон", АО "Эшелон Технологии", АО "Б-Крипто", фирм "Лаборатория кибербезопасности", "Эшелон Инновации" и "Ключевые информационные системы", Проектно-консалтингового бюро "Эшелон", ООО "Крипто Эксплорер", ООО "Лайтхаус", ООО "Системы распределенного реестра", ООО "Центр обработки электронных платежей", ООО "Веб3 Интегратор", ООО "Веб3 Технологии".
Санкционный список пополнили также четыре компании не из России: кипрская Tokentrust Holdings Limited, эстонская Bitfingroup OU, эмиратские Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC.
Физическими лицами, попавшими под американские санкции, оказались два россиянина – Тимур Буканов и Игорь Кайгородов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
21 марта, 17:08
 
ЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
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