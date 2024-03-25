https://ria.ru/20240325/samosud-1935707316.html

В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду

В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду - РИА Новости, 25.03.2024

В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду

Люди, которые призывают к погромам и самосудам после теракта в "Крокус сити холле", должны быть привлечены к ответственности, поскольку они дестабилизируют... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:23

2024-03-25T17:23

2024-03-25T17:23

теракт в "крокус сити холле"

константин затулин

россия

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857940337_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8dbca40ac9aa68c6bedf83f4dc3924cb.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люди, которые призывают к погромам и самосудам после теракта в "Крокус сити холле", должны быть привлечены к ответственности, поскольку они дестабилизируют ситуацию в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин. "Я считаю, что люди, призывающие к самосудам, к погромам, в связи с событиями в "Крокусе", например, они также как те, кто виновен в этом теракте, конечно по другой статье, но все-таки должны быть привлечены по законам военного времени к ответственности. Они, по сути, провоцируют дестабилизацию внутри страны, потому что борьба с мигрантами в той форме, в которой они это себе представляют, она неизбежно аукнется обострением внутри России межнациональных отношений", - сказал Затулин. Депутат отметил, что необходимо наводить осмысленный порядок в обеспечении миграционного процесса. По его словам, необходимо также создавать принципиально новый орган управления миграционным потоком. "Я против того, чтоб мы огульно через государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников открывали ворота в страну трудовым мигрантам, это неправильно. Но я также категорически против того, чтобы мы на основании этих или каких-то иных фактов, случаев, преступлений теряли голову и пускались в путь, которого от нас и ждут на самом деле те, кто нас пытаются столкнуть, в данном случае с мигрантами, с исламским миром и так далее", - подчеркнул Затулин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240324/migranty-1935398733.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин затулин, россия, общество, госдума рф