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В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:23 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/samosud-1935707316.html
В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду
В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду - РИА Новости, 25.03.2024
В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду
Люди, которые призывают к погромам и самосудам после теракта в "Крокус сити холле", должны быть привлечены к ответственности, поскольку они дестабилизируют... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:23
2024-03-25T17:23
теракт в "крокус сити холле"
константин затулин
россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люди, которые призывают к погромам и самосудам после теракта в "Крокус сити холле", должны быть привлечены к ответственности, поскольку они дестабилизируют ситуацию в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин. "Я считаю, что люди, призывающие к самосудам, к погромам, в связи с событиями в "Крокусе", например, они также как те, кто виновен в этом теракте, конечно по другой статье, но все-таки должны быть привлечены по законам военного времени к ответственности. Они, по сути, провоцируют дестабилизацию внутри страны, потому что борьба с мигрантами в той форме, в которой они это себе представляют, она неизбежно аукнется обострением внутри России межнациональных отношений", - сказал Затулин. Депутат отметил, что необходимо наводить осмысленный порядок в обеспечении миграционного процесса. По его словам, необходимо также создавать принципиально новый орган управления миграционным потоком. "Я против того, чтоб мы огульно через государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников открывали ворота в страну трудовым мигрантам, это неправильно. Но я также категорически против того, чтобы мы на основании этих или каких-то иных фактов, случаев, преступлений теряли голову и пускались в путь, которого от нас и ждут на самом деле те, кто нас пытаются столкнуть, в данном случае с мигрантами, с исламским миром и так далее", - подчеркнул Затулин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
https://ria.ru/20240324/migranty-1935398733.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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константин затулин, россия, общество, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Константин Затулин, Россия, Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили наказывать за призывы к самосуду

Затулин предложил ввести ответственность за призывы к погромам и самосудам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСпециальный представитель Государственной Думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин
Специальный представитель Государственной Думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Специальный представитель Государственной Думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Люди, которые призывают к погромам и самосудам после теракта в "Крокус сити холле", должны быть привлечены к ответственности, поскольку они дестабилизируют ситуацию в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин.
"Я считаю, что люди, призывающие к самосудам, к погромам, в связи с событиями в "Крокусе", например, они также как те, кто виновен в этом теракте, конечно по другой статье, но все-таки должны быть привлечены по законам военного времени к ответственности. Они, по сути, провоцируют дестабилизацию внутри страны, потому что борьба с мигрантами в той форме, в которой они это себе представляют, она неизбежно аукнется обострением внутри России межнациональных отношений", - сказал Затулин.
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Депутат отметил, что необходимо наводить осмысленный порядок в обеспечении миграционного процесса. По его словам, необходимо также создавать принципиально новый орган управления миграционным потоком.
"Я против того, чтоб мы огульно через государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников открывали ворота в страну трудовым мигрантам, это неправильно. Но я также категорически против того, чтобы мы на основании этих или каких-то иных фактов, случаев, преступлений теряли голову и пускались в путь, которого от нас и ждут на самом деле те, кто нас пытаются столкнуть, в данном случае с мигрантами, с исламским миром и так далее", - подчеркнул Затулин.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Константин ЗатулинРоссияОбществоГосдума РФ
 
 
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