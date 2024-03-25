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В Брянске проверят сообщение о запуске салюта в день траура

В Брянске проверят сообщение о запуске салюта в день траура - РИА Новости, 25.03.2024

В Брянске проверят сообщение о запуске салюта в день траура

Полиция Брянска проводит проверку информации о запуске неизвестными фейерверка в Брянске в день общенационального траура в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:48

2024-03-25T11:48

2024-03-25T11:54

брянск

владимир путин

россия

брянская область

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Полиция Брянска проводит проверку информации о запуске неизвестными фейерверка в Брянске в день общенационального траура в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Информация об инциденте появилась в ряде местных СМИ. По данным СМИ, несколько жителей Брянска в ночное время в воскресенье устроили "перестрелку" фейерверками в сквере "Вечный огонь" Фокинского района. "Да, эта информация была выявлена нами в ходе мониторинга. Городской полицией проводится проверка", – сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

брянск

россия

брянская область

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брянск, владимир путин, россия, брянская область, крокус сити холл, происшествия