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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 25.03.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, один танк, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:16
2024-03-25T13:16
2024-03-25T13:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
луганская народная республика
клещеевка
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, один танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-йаэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley и три автомобиля."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковая пушка "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, луганская народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Клещеевка
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении