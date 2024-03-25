Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового
Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону северо-западнее села Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
"Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, на этом же участке российские войска наступают северо-западнее Работино, а в самом селе улучшили свои позиции.
Рогов также подчеркнул, что на Васильевском направлении в районе сел Пятихатки и Жеребянки точными артиллерийскими ударами и авиабомбами удалось накрыть позиции противника. Минобороны эти сообщения пока не комментировало.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
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