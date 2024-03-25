https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html

Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового

Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового - РИА Новости, 25.03.2024

Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового

Российские войска прорвали украинскую оборону северо-западнее села Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:48

2024-03-25T12:48

2024-03-25T15:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

работино

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безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону северо-западнее села Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов."Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников", — сказал собеседник агентства.Кроме того, на этом же участке российские войска наступают северо-западнее Работино, а в самом селе улучшили свои позиции.Рогов также подчеркнул, что на Васильевском направлении в районе сел Пятихатки и Жеребянки точными артиллерийскими ударами и авиабомбами удалось накрыть позиции противника. Минобороны эти сообщения пока не комментировало.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, россия, запорожская область, работино, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф