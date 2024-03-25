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Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 25.03.2024 (обновлено: 15:40 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html
Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового
Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового - РИА Новости, 25.03.2024
Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового
Российские войска прорвали украинскую оборону северо-западнее села Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:48
2024-03-25T15:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
работино
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону северо-западнее села Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов."Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников", — сказал собеседник агентства.Кроме того, на этом же участке российские войска наступают северо-западнее Работино, а в самом селе улучшили свои позиции.Рогов также подчеркнул, что на Васильевском направлении в районе сел Пятихатки и Жеребянки точными артиллерийскими ударами и авиабомбами удалось накрыть позиции противника. Минобороны эти сообщения пока не комментировало.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, работино, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Работино, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о прорыве обороны ВСУ северо-западнее Вербового

Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону северо-западнее села Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
"Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, на этом же участке российские войска наступают северо-западнее Работино, а в самом селе улучшили свои позиции.
Рогов также подчеркнул, что на Васильевском направлении в районе сел Пятихатки и Жеребянки точными артиллерийскими ударами и авиабомбами удалось накрыть позиции противника. Минобороны эти сообщения пока не комментировало.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьРаботиноВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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