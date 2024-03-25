https://ria.ru/20240325/rossiya-1935568126.html
Россия идет к победе над атлантическими державами, считает турецкий политик
Россия идет к победе над атлантическими державами, считает турецкий политик - РИА Новости, 25.03.2024
Россия идет к победе над атлантическими державами, считает турецкий политик
Россия идет к победе над атлантическими державами на Украине, США осознают, что время играет в пользу Москвы, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:04
2024-03-25T06:04
2024-03-25T06:04
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догу перинчек
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АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Россия идет к победе над атлантическими державами на Украине, США осознают, что время играет в пользу Москвы, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. "На самом деле, время идет в пользу России. На украинском фронте Россия идет к победе над атлантическими державами. На палестинском фронте поражение США и Израиля не за горами. Господство доллара рушится. США осознают, что время идет в пользу России и восходящей Азии", - заявил политик. По его словам, именно отчаяние США и их пособников вроде Владимира Зеленского является причиной безумия, спровоцировавшего распространение конфликта. "Фактором, который предотвратит войну, станет усугубление этого отчаяния. Военные силы, возглавляемые (президентом США Джо) Байденом, должны быть изолированы и осознать, что они противостоят великим державам", - сказал Перинчек. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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россия, сша, украина, догу перинчек, владимир зеленский, в мире
Россия, США, Украина, Догу Перинчек, Владимир Зеленский, В мире
Россия идет к победе над атлантическими державами, считает турецкий политик
Турецкий политик Перинчек: Россия идет к победе над атлантическими державами