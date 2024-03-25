https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего - РИА Новости, 25.03.2024
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего
"Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:02
2024-03-25T12:02
2024-03-25T18:29
ядерные технологии
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СИРИУС, 25 мар — РИА Новости. "Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума "Атомэкспо-2024".Речь идет о запуске в тестовом режиме модуля по производству ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем."Росатом" в рамках проекта "Прорыв" строит в Северске опытный энергокомплекс, который впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу объектов замкнутого ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который совместит модули по производству облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и по переработке такого топлива.Этот энергокомплекс относится к ядерным системам четвертого поколения, которые будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл. Он расширит воспроизводство ядерного горючего, плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличит топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.Также появится возможность сокращать количество и опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива, — самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах.Ученые уверены, что это позволит решить две ключевые проблемы атомной энергетики — ограниченность запасов природного урана и вопрос отработавшего ядерного топлива.
https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html
https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, северск, брест
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Северск, Брест
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего под Томском
СИРИУС, 25 мар — РИА Новости. "Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума "Атомэкспо-2024".
Речь идет о запуске в тестовом режиме модуля по производству ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем.
"Росатом"
в рамках проекта "Прорыв" строит в Северске опытный энергокомплекс, который впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу объектов замкнутого ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который совместит модули по производству облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и по переработке такого топлива.
Этот энергокомплекс относится к ядерным системам четвертого поколения, которые будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл. Он расширит воспроизводство ядерного горючего, плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличит топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.
Также появится возможность сокращать количество и опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива, — самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах.
Ученые уверены, что это позволит решить две ключевые проблемы атомной энергетики — ограниченность запасов природного урана и вопрос отработавшего ядерного топлива.