Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
 
12:02 25.03.2024 (обновлено: 18:29 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего - РИА Новости, 25.03.2024
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего
"Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:02
2024-03-25T18:29
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
северск
брест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
СИРИУС, 25 мар — РИА Новости. "Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума "Атомэкспо-2024".Речь идет о запуске в тестовом режиме модуля по производству ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем."Росатом" в рамках проекта "Прорыв" строит в Северске опытный энергокомплекс, который впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу объектов замкнутого ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который совместит модули по производству облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и по переработке такого топлива.Этот энергокомплекс относится к ядерным системам четвертого поколения, которые будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл. Он расширит воспроизводство ядерного горючего, плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличит топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.Также появится возможность сокращать количество и опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива, — самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах.Ученые уверены, что это позволит решить две ключевые проблемы атомной энергетики — ограниченность запасов природного урана и вопрос отработавшего ядерного топлива.
https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html
https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html
северск
брест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, северск, брест
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Северск, Брест
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего

"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего под Томском

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 25 мар — РИА Новости. "Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума "Атомэкспо-2024".
Речь идет о запуске в тестовом режиме модуля по производству ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего"
31 января, 13:39
"Росатом" в рамках проекта "Прорыв" строит в Северске опытный энергокомплекс, который впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу объектов замкнутого ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который совместит модули по производству облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и по переработке такого топлива.
Этот энергокомплекс относится к ядерным системам четвертого поколения, которые будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл. Он расширит воспроизводство ядерного горючего, плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличит топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.
Также появится возможность сокращать количество и опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива, — самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах.
Ученые уверены, что это позволит решить две ключевые проблемы атомной энергетики — ограниченность запасов природного урана и вопрос отработавшего ядерного топлива.
Монтаж реакторной установки четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300 в Северске
"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего
17 января, 12:44
 
Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииСеверскБрест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала