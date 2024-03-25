https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html

"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего

"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего - РИА Новости, 25.03.2024

"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего

"Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:02

2024-03-25T12:02

2024-03-25T18:29

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

северск

брест

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СИРИУС, 25 мар — РИА Новости. "Росатом" начал испытания первого объекта атомного энергокомплекса будущего в Северске Томской области, сообщил корреспондент РИА Новости с форума "Атомэкспо-2024".Речь идет о запуске в тестовом режиме модуля по производству ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем."Росатом" в рамках проекта "Прорыв" строит в Северске опытный энергокомплекс, который впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу объектов замкнутого ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который совместит модули по производству облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и по переработке такого топлива.Этот энергокомплекс относится к ядерным системам четвертого поколения, которые будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл. Он расширит воспроизводство ядерного горючего, плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличит топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.Также появится возможность сокращать количество и опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива, — самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах.Ученые уверены, что это позволит решить две ключевые проблемы атомной энергетики — ограниченность запасов природного урана и вопрос отработавшего ядерного топлива.

https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html

https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html

северск

брест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, северск, брест