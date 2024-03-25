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Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН
Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН - РИА Новости, 25.03.2024
Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН
Все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:14
2024-03-25T22:14
2024-03-25T22:24
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ООН, 25 мар - РИА Новости. Все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. "Все резолюции Совета безопасности полностью обязательны к исполнению, и я сожалею, что постпред (США) Линда Томас-Гринфилд не читала Устава ООН", - сказал Небензя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, США, Василий Небензя, Линда Томас-Гринфилд, Россия, ООН, Государственный департамент США, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН
Небензя о заявлениях США: все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению