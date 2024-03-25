https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html

Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН

Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН - РИА Новости, 25.03.2024

Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН

Все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:14

2024-03-25T22:14

2024-03-25T22:24

в мире

сша

василий небензя

линда томас-гринфилд

россия

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государственный департамент сша

совет безопасности оон

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ООН, 25 мар - РИА Новости. Все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. "Все резолюции Совета безопасности полностью обязательны к исполнению, и я сожалею, что постпред (США) Линда Томас-Гринфилд не читала Устава ООН", - сказал Небензя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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