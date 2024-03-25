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Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению - РИА Новости, 25.03.2024
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20:23 25.03.2024 (обновлено: 20:47 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935751686.html
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению - РИА Новости, 25.03.2024
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению
США считают, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не носит обязывающего характера, заявил... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:23
2024-03-25T20:47
в мире
государственный департамент сша
оон
сша
рафах (провинция)
фархан хак
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США считают, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не носит обязывающего характера, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Это необязывающая резолюция, и я оставлю юристам-международникам детально высказаться по этому вопросу", - сказал он на брифинге для СМИ.Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил журналистам, что резолюция является нормой международного права и обязательна к исполнению.Резолюция была принята благодаря тому, что США, вопреки обыкновению, не использовали права вето и воздержались при голосовании, хотя и заявили, что соглашаются не со всеми пунктами резолюции.Израильские власти заявили, что не прекратят боевых действий в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены. В знак недовольства отказом США от дипломатической поддержки в ООН они отказались присылать в Вашингтон делегацию для обсуждения планов расширения военной операции на южный город Рафах, где скопились полтора миллиона гражданских лиц, бежавших с остальной части анклава.
https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935748909.html
сша
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в мире, государственный департамент сша, оон, сша, рафах (провинция), фархан хак, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Государственный департамент США, ООН, США, Рафах (провинция), Фархан Хак, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению

Госдеп: США не считают резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США считают, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не носит обязывающего характера, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Это необязывающая резолюция, и я оставлю юристам-международникам детально высказаться по этому вопросу", - сказал он на брифинге для СМИ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил журналистам, что резолюция является нормой международного права и обязательна к исполнению.
Резолюция была принята благодаря тому, что США, вопреки обыкновению, не использовали права вето и воздержались при голосовании, хотя и заявили, что соглашаются не со всеми пунктами резолюции.
Израильские власти заявили, что не прекратят боевых действий в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены. В знак недовольства отказом США от дипломатической поддержки в ООН они отказались присылать в Вашингтон делегацию для обсуждения планов расширения военной операции на южный город Рафах, где скопились полтора миллиона гражданских лиц, бежавших с остальной части анклава.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
ООН назвала принятую резолюцию по Газе обязательной к исполнению
Вчера, 20:02
 
В миреГосударственный департамент СШАООНСШАРафах (провинция)Фархан ХакСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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