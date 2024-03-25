https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935751686.html

Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению

Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению - РИА Новости, 25.03.2024

Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению

США считают, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не носит обязывающего характера, заявил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T20:23

2024-03-25T20:23

2024-03-25T20:47

в мире

государственный департамент сша

оон

сша

рафах (провинция)

фархан хак

совет безопасности оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США считают, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не носит обязывающего характера, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Это необязывающая резолюция, и я оставлю юристам-международникам детально высказаться по этому вопросу", - сказал он на брифинге для СМИ.Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил журналистам, что резолюция является нормой международного права и обязательна к исполнению.Резолюция была принята благодаря тому, что США, вопреки обыкновению, не использовали права вето и воздержались при голосовании, хотя и заявили, что соглашаются не со всеми пунктами резолюции.Израильские власти заявили, что не прекратят боевых действий в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены. В знак недовольства отказом США от дипломатической поддержки в ООН они отказались присылать в Вашингтон делегацию для обсуждения планов расширения военной операции на южный город Рафах, где скопились полтора миллиона гражданских лиц, бежавших с остальной части анклава.

https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935748909.html

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Наталья Макарова

в мире, государственный департамент сша, оон, сша, рафах (провинция), фархан хак, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году