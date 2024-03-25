https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935751686.html
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению - РИА Новости, 25.03.2024
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению
США считают, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не носит обязывающего характера, заявил... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:23
2024-03-25T20:23
2024-03-25T20:47
в мире
государственный департамент сша
оон
сша
рафах (провинция)
фархан хак
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США считают, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, не носит обязывающего характера, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Это необязывающая резолюция, и я оставлю юристам-международникам детально высказаться по этому вопросу", - сказал он на брифинге для СМИ.Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил журналистам, что резолюция является нормой международного права и обязательна к исполнению.Резолюция была принята благодаря тому, что США, вопреки обыкновению, не использовали права вето и воздержались при голосовании, хотя и заявили, что соглашаются не со всеми пунктами резолюции.Израильские власти заявили, что не прекратят боевых действий в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены. В знак недовольства отказом США от дипломатической поддержки в ООН они отказались присылать в Вашингтон делегацию для обсуждения планов расширения военной операции на южный город Рафах, где скопились полтора миллиона гражданских лиц, бежавших с остальной части анклава.
https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935748909.html
сша
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, государственный департамент сша, оон, сша, рафах (провинция), фархан хак, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Государственный департамент США, ООН, США, Рафах (провинция), Фархан Хак, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп не считает резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению
Госдеп: США не считают резолюцию СБ ООН по Газе обязательной к исполнению