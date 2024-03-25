ООН назвала принятую резолюцию по Газе обязательной к исполнению
ООН назвала принятую резолюцию по сектору Газа обязательной к исполнению
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа
ООН, 25 мар — РИА Новости. Принятая в понедельник резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа на период месяца Рамадан обязательна к исполнению, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
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"Все резолюции СБ ООН являются международным правом. И эта резолюция является (международным правом. — Прим. ред.), как и любая другая. Так что они являются настолько же обязательными к исполнению, как и международное право", — подчеркнул он.
В свою очередь, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что принятая Совбезом резолюция "носит необязательный характер". Комментируя ее высказывание, первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва будет прояснять, что американский дипломат имела в виду.
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"Мы с такой точкой зрения применительно к резолюциям СБ категорически не согласны", — указал он.
Постпред России Василий Небензя, в свою очередь, выразил сожаление, что Томас-Гринфилд "не читала Устав ООН".
Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, что привело бы к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран проголосовали за, США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что остается камнем преткновения для Тель-Авива.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа. Там добавили, что это наносит ущерб военным усилиям Тель-Авива и перспективам вернуть заложников. В канцелярии отметили, что ввиду изменения позиции Соединенных Штатов Нетаньяху решил не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операцию в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского движения ХАМАС.
В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока всех заложников не освободят.