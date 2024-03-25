https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935746624.html

ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными

ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными - РИА Новости, 25.03.2024

ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС приветствовало принятую в понедельник Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе в течение РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:47

2024-03-25T19:47

2024-03-25T20:00

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хамас

израиль

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сша

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 25 мар - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС приветствовало принятую в понедельник Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе в течение мусульманского месяца поста Рамадана, заявив о необходимости постоянного прекращения огня и готовности к немедленному обмену пленными, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения."Движение исламского сопротивления ХАМАС приветствует призыв Совета Безопасности ООН к немедленному прекращению огня, мы подчеркиваем необходимость достижения постоянного прекращения огня, которое приведет к выводу всех сионистских сил из сектора Газа и возвращению перемещенных лиц в дома, из которых они ушли", - говорится в заявлении.В этой связи ХАМАС призвал СБ ООН оказать давление на Израиль, чтобы он "соблюдал режим прекращения огня и прекратил геноцид и этнические чистки против нашего народа"."Мы также подтверждаем готовность принять участие в немедленном процессе обмена пленными, который приведет к освобождению пленных с обеих сторон", - отмечается в сообщении движения.Кроме того, ХАМАС указал, что "в контексте текста резолюции важно обеспечить свободу передвижения палестинских граждан и доступа ко всем гуманитарным нуждам всех жителей во всех районах сектора Газа, а также проезд тяжелой техники для расчистки завалов, чтобы мы могли похоронить наших мучеников, которые месяцами оставались под завалами".Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240325/obmen-1935559280.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, хамас, израиль, сектор газа, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году