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ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными - РИА Новости, 25.03.2024
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19:47 25.03.2024 (обновлено: 20:00 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935746624.html
ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными
ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными - РИА Новости, 25.03.2024
ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС приветствовало принятую в понедельник Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе в течение РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:47
2024-03-25T20:00
в мире
оон
хамас
израиль
сектор газа
сша
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 25 мар - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС приветствовало принятую в понедельник Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе в течение мусульманского месяца поста Рамадана, заявив о необходимости постоянного прекращения огня и готовности к немедленному обмену пленными, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения."Движение исламского сопротивления ХАМАС приветствует призыв Совета Безопасности ООН к немедленному прекращению огня, мы подчеркиваем необходимость достижения постоянного прекращения огня, которое приведет к выводу всех сионистских сил из сектора Газа и возвращению перемещенных лиц в дома, из которых они ушли", - говорится в заявлении.В этой связи ХАМАС призвал СБ ООН оказать давление на Израиль, чтобы он "соблюдал режим прекращения огня и прекратил геноцид и этнические чистки против нашего народа"."Мы также подтверждаем готовность принять участие в немедленном процессе обмена пленными, который приведет к освобождению пленных с обеих сторон", - отмечается в сообщении движения.Кроме того, ХАМАС указал, что "в контексте текста резолюции важно обеспечить свободу передвижения палестинских граждан и доступа ко всем гуманитарным нуждам всех жителей во всех районах сектора Газа, а также проезд тяжелой техники для расчистки завалов, чтобы мы могли похоронить наших мучеников, которые месяцами оставались под завалами".Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240325/obmen-1935559280.html
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в мире, оон, хамас, израиль, сектор газа, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ООН, ХАМАС, Израиль, Сектор Газа, США, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными

ХАМАС поприветствовал резолюцию СБ ООН о прекращении огня в течение Рамадана

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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ДОХА, 25 мар - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС приветствовало принятую в понедельник Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Газе в течение мусульманского месяца поста Рамадана, заявив о необходимости постоянного прекращения огня и готовности к немедленному обмену пленными, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения.
"Движение исламского сопротивления ХАМАС приветствует призыв Совета Безопасности ООН к немедленному прекращению огня, мы подчеркиваем необходимость достижения постоянного прекращения огня, которое приведет к выводу всех сионистских сил из сектора Газа и возвращению перемещенных лиц в дома, из которых они ушли", - говорится в заявлении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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В этой связи ХАМАС призвал СБ ООН оказать давление на Израиль, чтобы он "соблюдал режим прекращения огня и прекратил геноцид и этнические чистки против нашего народа".
«
"Мы также подтверждаем готовность принять участие в немедленном процессе обмена пленными, который приведет к освобождению пленных с обеих сторон", - отмечается в сообщении движения.
Кроме того, ХАМАС указал, что "в контексте текста резолюции важно обеспечить свободу передвижения палестинских граждан и доступа ко всем гуманитарным нуждам всех жителей во всех районах сектора Газа, а также проезд тяжелой техники для расчистки завалов, чтобы мы могли похоронить наших мучеников, которые месяцами оставались под завалами".
Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.
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В миреООНХАМАСИзраильСектор ГазаСШАБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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