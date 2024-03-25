https://ria.ru/20240325/razgovor_o_vazhnom-1935555402.html
В школах пройдут "Разговоры о важном", посвященные теракту в "Крокусе"
В школах пройдут "Разговоры о важном", посвященные теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
В школах пройдут "Разговоры о важном", посвященные теракту в "Крокусе"
Занятие "Разговоры о важном", посвященное теракту в концертном зале "Крокус сити холл", пройдет в российских школах в понедельник. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:40
2024-03-25T00:40
2024-03-25T00:40
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935482604_0:16:2815:1599_1920x0_80_0_0_ed0e70e6f3848f08d93b6ebddf7779bf.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Занятие "Разговоры о важном", посвященное теракту в концертном зале "Крокус сити холл", пройдет в российских школах в понедельник. На ближайшем занятии школьникам покажут фрагмент обращения президента России Владимира Путина к россиянам после теракта. Цель занятия - успокоить детей, дать опору в стрессовой ситуации, а также показать, что терроризм не имеет национальности, а россиянам нужно объединяться и держаться друг за друга. В разговоре с младшими школьниками учителя должны будут подобрать простые, понятые слова, при этом избегать подробностей и ни в коем случае не показывать кадры нападения террористов на людей в "Крокус сити холле". Запрета на показ кадров нападения в методических рекомендациях и сценарию к занятию для школьников 5-11 классов нет. Когда учитель будет проводить занятие со школьниками 5-11 классов, важно будет показать им, что многие страны мира выразили соболезнования народу России, обратились к руководству со словами осуждения теракта - это доказывает, что у терроризма нет национальности, такие люди могут существовать и угрожать любой стране, и на сегодняшний день основная задача россиян – сплотиться перед общей бедой, не дать расколоть страну и единый народ. В конце занятия учителя вырежут со школьниками белые крокусы в знак поддержки пострадавших и погибших при теракте и прикрепят их к одежде. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/aktsiya_zhuravli-1935551832.html
https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html
https://ria.ru/20240324/svechi-1935538722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле"
В школах пройдут "Разговоры о важном", посвященные теракту в "Крокусе"
В школах пройдут "Разговоры о важном", посвященные теракту в "Крокус сити холле"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Занятие "Разговоры о важном", посвященное теракту в концертном зале "Крокус сити холл", пройдет в российских школах в понедельник.
На ближайшем занятии школьникам покажут фрагмент обращения президента России Владимира Путина
к россиянам после теракта. Цель занятия - успокоить детей, дать опору в стрессовой ситуации, а также показать, что терроризм не имеет национальности, а россиянам нужно объединяться и держаться друг за друга.
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В разговоре с младшими школьниками учителя должны будут подобрать простые, понятые слова, при этом избегать подробностей и ни в коем случае не показывать кадры нападения террористов на людей в "Крокус сити холле". Запрета на показ кадров нападения в методических рекомендациях и сценарию к занятию для школьников 5-11 классов нет.
Когда учитель будет проводить занятие со школьниками 5-11 классов, важно будет показать им, что многие страны мира выразили соболезнования народу России, обратились к руководству со словами осуждения теракта - это доказывает, что у терроризма нет национальности, такие люди могут существовать и угрожать любой стране, и на сегодняшний день основная задача россиян – сплотиться перед общей бедой, не дать расколоть страну и единый народ.
В конце занятия учителя вырежут со школьниками белые крокусы в знак поддержки пострадавших и погибших при теракте и прикрепят их к одежде.
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России
Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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