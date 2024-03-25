https://ria.ru/20240325/rany-1935766656.html

В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран

В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран - РИА Новости, 25.03.2024

В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран

От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара - 45 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:43

2024-03-25T21:43

2024-03-25T21:43

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

александр бастрыкин

маргарита симоньян

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара - 45 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Погибли на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях. От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран - два человека. В результате пожара - от воздействия высокой температуры и от продуктов горения - погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/skhema-1935766078.html

https://ria.ru/20240325/putin-1935759061.html

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россия, украина, владимир путин, александр бастрыкин, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)