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В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:43 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/rany-1935766656.html
В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран
В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран - РИА Новости, 25.03.2024
В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран
От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара - 45 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:43
2024-03-25T21:43
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
александр бастрыкин
маргарита симоньян
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара - 45 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Погибли на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях. От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран - два человека. В результате пожара - от воздействия высокой температуры и от продуктов горения - погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/skhema-1935766078.html
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россия, украина, владимир путин, александр бастрыкин, маргарита симоньян, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Маргарита Симоньян, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран

Бастрыкин: в "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара - 45 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«
"Погибли на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях. От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран - два человека. В результате пожара - от воздействия высокой температуры и от продуктов горения - погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин взял на совещание по теракту в "Крокусе" схему концертного зала
Вчера, 21:40
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин заявил, что нужно установить заказчиков теракта в "Крокусе"
Вчера, 21:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр БастрыкинМаргарита СимоньянКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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