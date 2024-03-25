https://ria.ru/20240325/pvo-1935692208.html

В Ростовской области сработала система ПВО

В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 25.03.2024

В Ростовской области сработала система ПВО

Подразделения ПВО сбили ракеты над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:05

2024-03-25T16:05

2024-03-25T17:20

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

новочеркасск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — РИА Новости. Подразделения ПВО сбили ракеты над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском Ростовской области. Вражеская ракетная атака успешно отражена", — написал он.По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, не нанеся никаких повреждений. Никто не пострадал.Как уточнили в Минобороны, ВСУ пытались нанести удар двумя переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200. Силы ПВО сбили их около 15:30 мск.Перед этим в соцсетях появилась информация о громких звуках в Ростовской области. Глава администрации Новочеркасска также сообщил о двух взрывах, источник которых устанавливается.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240324/pvo-1935390098.html

ростовская область

новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, василий голубев, новочеркасск