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В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 25.03.2024 (обновлено: 17:20 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/pvo-1935692208.html
В Ростовской области сработала система ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО - РИА Новости, 25.03.2024
В Ростовской области сработала система ПВО
Подразделения ПВО сбили ракеты над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:05
2024-03-25T17:20
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — РИА Новости. Подразделения ПВО сбили ракеты над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском Ростовской области. Вражеская ракетная атака успешно отражена", — написал он.По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, не нанеся никаких повреждений. Никто не пострадал.Как уточнили в Минобороны, ВСУ пытались нанести удар двумя переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200. Силы ПВО сбили их около 15:30 мск.Перед этим в соцсетях появилась информация о громких звуках в Ростовской области. Глава администрации Новочеркасска также сообщил о двух взрывах, источник которых устанавливается.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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ростовская область
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ростовская область, василий голубев, новочеркасск
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Новочеркасск
В Ростовской области сработала система ПВО

Ростовский губернатор Голубев: ПВО сбила ракеты между Новочеркасском и Батайском

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — РИА Новости. Подразделения ПВО сбили ракеты над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском Ростовской области. Вражеская ракетная атака успешно отражена", — написал он.
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По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, не нанеся никаких повреждений.
Никто не пострадал.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ пытались нанести удар двумя переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200. Силы ПВО сбили их около 15:30 мск.
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Перед этим в соцсетях появилась информация о громких звуках в Ростовской области. Глава администрации Новочеркасска также сообщил о двух взрывах, источник которых устанавливается.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевНовочеркасск
 
 
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