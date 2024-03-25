В Ростовской области сработала система ПВО
Ростовский губернатор Голубев: ПВО сбила ракеты между Новочеркасском и Батайском
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — РИА Новости. Подразделения ПВО сбили ракеты над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском Ростовской области. Вражеская ракетная атака успешно отражена", — написал он.
По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, не нанеся никаких повреждений.
Никто не пострадал.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ пытались нанести удар двумя переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200. Силы ПВО сбили их около 15:30 мск.
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Перед этим в соцсетях появилась информация о громких звуках в Ростовской области. Глава администрации Новочеркасска также сообщил о двух взрывах, источник которых устанавливается.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО ежедневно отражают атаки противника.
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