https://ria.ru/20240325/putin-1935761220.html
Киев пытается выбивать себе деньги, чтобы положить их карман, заявил Путин
Киев пытается выбивать себе деньги, чтобы положить их карман, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2024
Киев пытается выбивать себе деньги, чтобы положить их карман, заявил Путин
Киев пытается выбивать себе деньги, чтобы украсть и положить в карман, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:11
2024-03-25T21:11
2024-03-25T21:30
киев
теракт в "крокус сити холле"
в мире
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владимир путин
крокус сити холл
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Киев пытается выбивать себе деньги, чтобы украсть и положить в карман, заявил президент России Владимир Путин.В ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", президент заявил, что цель подобных терактов - посеять панику в российском обществе, и в то же время показать своему собственному народу, что "для киевского режима еще не все потеряно"."Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона… Выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых украсть и положить, как это водится на Украине сегодня, к себе в карман", - заявил президент.
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киев, в мире, россия, владимир путин, крокус сити холл, вашингтон (штат)
Киев, Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Вашингтон (штат)
Киев пытается выбивать себе деньги, чтобы положить их карман, заявил Путин
Путин: Киев пытается выбивать себе деньги, чтобы украсть и положить в карман