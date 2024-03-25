https://ria.ru/20240325/putin-1935759915.html

Украинское "контрнаступление" провалилось, заявил Путин

Украинское "контрнаступление" провалилось, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2024

Украинское "контрнаступление" провалилось, заявил Путин

Украинское контрнаступление провалилось, ВС РФ удерживают инициативу по всей линии соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:04

2024-03-25T21:04

2024-03-25T21:36

владимир путин

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинское контрнаступление провалилось, ВС РФ удерживают инициативу по всей линии соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, когда их (украинское) разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, российские Вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят", - сказал он в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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2024

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владимир путин, в мире, россия, крокус сити холл