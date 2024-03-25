США пытаются убедить всех, что Украина не причастна к теракту, заявил Путин
Путин: США пытаются убедить всех, что Украина якобы не причастна к теракту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и машина следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и машина следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте якобы нет, что это ИГИЛ*.
«
"Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира, что по их разведанным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - сказал президент России.
В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек
Вчера, 21:25
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация