https://ria.ru/20240325/putin-1935759061.html
Путин заявил, что нужно установить заказчиков теракта в "Крокусе"
Путин заявил, что нужно установить заказчиков теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Путин заявил, что нужно установить заказчиков теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сейчас же интересует, кто... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:00
2024-03-25T21:00
2024-03-25T21:15
крокус
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
украина
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сейчас же интересует, кто заказчик преступления."Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует - кто заказчик", - сказал Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, владимир путин, россия, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин заявил, что нужно установить заказчиков теракта в "Крокусе"
Путин заявил, что исполнители теракта в "Крокусе" известны, интересен заказчик
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сейчас же интересует, кто заказчик преступления.
"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует - кто заказчик", - сказал Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России
Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.