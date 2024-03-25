"Детский сад". В Швеции неожиданно высказались о Путине
Профессор: шведские политики ведут себя словно дети по сравнению с Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Шведские политики ведут себя словно в детском саду по сравнению с президентом России Владимиром Путиным, заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV.
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"Наши политики все чаще ведут себя как дети, недоумки или просто лжецы. Они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно находятся в детском саду", — сказал он.
Арнстберг также подчеркнул, что никакая военная помощь от Швеции Украине не поможет Киеву добиться победы в конфликте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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