https://ria.ru/20240325/pupo-1935715139.html

Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России

Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России - РИА Новости, 25.03.2024

Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России

Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) из-за его выступления в России,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:50

2024-03-25T17:50

2024-03-25T19:08

шоубиз

бельгия

льеж

россия

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907991499_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_abe5dc3099131907446fad37978327e3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) из-за его выступления в России, сообщают в понедельник бельгийские СМИ. Трехдневный фестиваль итальянской культуры запланирован на начало июня. Его проводит местная итальянская диаспора. Pupo должен был стать одним из главных гостей фестиваля. Однако, как сообщает бельгийское интернет-издание Sudinfo, певца отстранили, так как его участие якобы "не соответствует ценностям фестиваля". Ранее по той же причине было отменено участие Pupo в концерте в литовском Шяуляе. На сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта состоялся концерт "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" с участием известных российских артистов. Pupo – итальянский певец, прославившийся песней Gelato Al Cioccolato. Выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его сверхуспешные гастроли в СССР, в ходе которых он дал 40 концертов. С тех пор он неоднократно выступал в России и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022 года в знак солидарности со своими российскими коллегами Pupo по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за полученных угроз.

https://ria.ru/20240214/kontsert-1927234235.html

https://ria.ru/20230815/prizyv-1890314774.html

бельгия

льеж

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бельгия, льеж, россия, италия