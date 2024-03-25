Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России
Итальянского певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в РФ
Певец Pupo. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) из-за его выступления в России, сообщают в понедельник бельгийские СМИ.
Трехдневный фестиваль итальянской культуры запланирован на начало июня. Его проводит местная итальянская диаспора. Pupo должен был стать одним из главных гостей фестиваля. Однако, как сообщает бельгийское интернет-издание Sudinfo, певца отстранили, так как его участие якобы "не соответствует ценностям фестиваля".
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Ранее по той же причине было отменено участие Pupo в концерте в литовском Шяуляе.
На сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта состоялся концерт "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" с участием известных российских артистов.
Pupo – итальянский певец, прославившийся песней Gelato Al Cioccolato. Выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его сверхуспешные гастроли в СССР, в ходе которых он дал 40 концертов. С тех пор он неоднократно выступал в России и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022 года в знак солидарности со своими российскими коллегами Pupo по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за полученных угроз.
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