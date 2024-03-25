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Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России - РИА Новости, 25.03.2024
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Шоубиз
 
17:50 25.03.2024 (обновлено: 19:08 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/pupo-1935715139.html
Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России
Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России - РИА Новости, 25.03.2024
Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России
Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) из-за его выступления в России,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T17:50
2024-03-25T19:08
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) из-за его выступления в России, сообщают в понедельник бельгийские СМИ. Трехдневный фестиваль итальянской культуры запланирован на начало июня. Его проводит местная итальянская диаспора. Pupo должен был стать одним из главных гостей фестиваля. Однако, как сообщает бельгийское интернет-издание Sudinfo, певца отстранили, так как его участие якобы "не соответствует ценностям фестиваля". Ранее по той же причине было отменено участие Pupo в концерте в литовском Шяуляе. На сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта состоялся концерт "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" с участием известных российских артистов. Pupo – итальянский певец, прославившийся песней Gelato Al Cioccolato. Выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его сверхуспешные гастроли в СССР, в ходе которых он дал 40 концертов. С тех пор он неоднократно выступал в России и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022 года в знак солидарности со своими российскими коллегами Pupo по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за полученных угроз.
https://ria.ru/20240214/kontsert-1927234235.html
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Шоубиз, Бельгия, Льеж, Россия, Италия
Певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в России

Итальянского певца Pupo не пустят на фестиваль в Бельгии из-за выступления в РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Pupo
Певец Pupo - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Pupo. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж отменили участие популярного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) из-за его выступления в России, сообщают в понедельник бельгийские СМИ.
Трехдневный фестиваль итальянской культуры запланирован на начало июня. Его проводит местная итальянская диаспора. Pupo должен был стать одним из главных гостей фестиваля. Однако, как сообщает бельгийское интернет-издание Sudinfo, певца отстранили, так как его участие якобы "не соответствует ценностям фестиваля".
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В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинцев
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Ранее по той же причине было отменено участие Pupo в концерте в литовском Шяуляе.
На сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта состоялся концерт "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" с участием известных российских артистов.
Pupo – итальянский певец, прославившийся песней Gelato Al Cioccolato. Выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его сверхуспешные гастроли в СССР, в ходе которых он дал 40 концертов. С тех пор он неоднократно выступал в России и остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022 года в знак солидарности со своими российскими коллегами Pupo по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за полученных угроз.
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