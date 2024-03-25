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Прокуратура помогла бойцам СВО в Калининградской области получить выплаты - РИА Новости, 25.03.2024
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13:59 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/prokuratura-1935651519.html
Прокуратура помогла бойцам СВО в Калининградской области получить выплаты
Прокуратура помогла бойцам СВО в Калининградской области получить выплаты - РИА Новости, 25.03.2024
Прокуратура помогла бойцам СВО в Калининградской области получить выплаты
Участникам СВО в Калининградской области после вмешательства прокуратуры доплатили 30 миллионов рублей, в назначении выплат ранее неправомерно отказал центр... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:59
2024-03-25T13:59
калининградская область
безопасность
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КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. Участникам СВО в Калининградской области после вмешательства прокуратуры доплатили 30 миллионов рублей, в назначении выплат ранее неправомерно отказал центр социальной поддержки, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. "Прокуратура Калининградской области провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении выплат участникам СВО. Установлено, что центром социальной поддержки населения неправомерно отказано в назначении единовременной выплаты гражданам, получившим ранение или травму при участии в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Прокуратурой внесены представления директору центра социальной поддержки, а также заместителю председателя правительства Калининградской области. После вмешательства прокуратуры Калининградской области участникам специальной военной операции предоставлены выплаты на общую сумму более 30 миллионов рублей.
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калининградская область, безопасность
Калининградская область, Безопасность
Прокуратура помогла бойцам СВО в Калининградской области получить выплаты

Бойцам СВО в Калининградской области выплатили 30 миллионов рублей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. Участникам СВО в Калининградской области после вмешательства прокуратуры доплатили 30 миллионов рублей, в назначении выплат ранее неправомерно отказал центр социальной поддержки, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
"Прокуратура Калининградской области провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении выплат участникам СВО. Установлено, что центром социальной поддержки населения неправомерно отказано в назначении единовременной выплаты гражданам, получившим ранение или травму при участии в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Прокуратурой внесены представления директору центра социальной поддержки, а также заместителю председателя правительства Калининградской области. После вмешательства прокуратуры Калининградской области участникам специальной военной операции предоставлены выплаты на общую сумму более 30 миллионов рублей.
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