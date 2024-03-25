https://ria.ru/20240325/premii-1935673922.html
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 25.03.2024
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Президент России Владимир Путин 26 марта в Екатерининском зале Кремля вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:20
2024-03-25T15:20
2024-03-25T15:22
культура
владимир путин
россия
культура
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 марта в Екатерининском зале Кремля вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать шестого марта в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. Церемония приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, культура
Культура, Владимир Путин, Россия, Культура
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и в области литературы и искусства