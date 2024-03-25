https://ria.ru/20240325/premii-1935673922.html

Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры

Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 25.03.2024

Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин 26 марта в Екатерининском зале Кремля вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:20

2024-03-25T15:20

2024-03-25T15:22

культура

владимир путин

россия

культура

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 марта в Екатерининском зале Кремля вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать шестого марта в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. Церемония приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, культура