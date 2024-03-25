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Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД
Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД - РИА Новости, 25.03.2024
Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД
С 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД - что-то станет легче, а что-то, напротив усложняется, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:17
2024-03-25T02:17
2024-03-25T02:17
общество
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единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. С 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД - что-то станет легче, а что-то, напротив усложняется, рассказала агентству “Прайм” руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анна Канноева.Упрощается процесс сдачи экзамена: количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Станет проще выполнять упражнение “разворот в ограниченном пространстве” - теперь это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. Кроме того, на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы, что, по словам Канноевой, придает ученикам уверенности.Главное ужесточение - срок между попытками сдать экзамены увеличится. Если ученик провалил три попытки, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев. По мнению юриста, за это время новичок может потерять навыки, и ему понадобятся дополнительные деньги на их поддержание с инструктором.Еще одна новация - запрет на один год допуска к сдаче экзаменов гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в пьяном виде или не выполнившим требования о прохождении медосмотра. Это может привести к росту числа временно “бесправных” водителей, управляющих автомобилем, полагает юрист.
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общество, авто, гибдд мвд рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Авто, ГИБДД МВД РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД
Юрист Канноева: в апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
С 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД - что-то станет легче, а что-то, напротив усложняется, рассказала агентству “Прайм
” руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анна Канноева.
Упрощается процесс сдачи экзамена: количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Станет проще выполнять упражнение “разворот в ограниченном пространстве” - теперь это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. Кроме того, на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы, что, по словам Канноевой, придает ученикам уверенности.
Главное ужесточение - срок между попытками сдать экзамены увеличится. Если ученик провалил три попытки, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев. По мнению юриста, за это время новичок может потерять навыки, и ему понадобятся дополнительные деньги на их поддержание с инструктором.
Еще одна новация - запрет на один год допуска к сдаче экзаменов гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в пьяном виде или не выполнившим требования о прохождении медосмотра. Это может привести к росту числа временно “бесправных” водителей, управляющих автомобилем, полагает юрист.
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