https://ria.ru/20240325/postradavshie-1935768366.html

Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в "Крокусе"

Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в "Крокусе"

Состояние девяти пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:55

2024-03-25T21:55

2024-03-25T22:22

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

татьяна голикова

владимир путин

маргарита симоньян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_97a98f9dbc07ed1f125c1d7855d5969e.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние девяти пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок, состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта в "Крокус сити холле". По её данным, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов - в состоянии средней тяжести. Здоровье 25 пациентов улучшилось и их готовят к выписке.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)