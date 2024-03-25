https://ria.ru/20240325/postradavshie-1935768366.html
Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в "Крокусе"
Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в "Крокусе"
Состояние девяти пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:55
2024-03-25T21:55
2024-03-25T22:22
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
татьяна голикова
владимир путин
маргарита симоньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние девяти пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок, состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта в "Крокус сити холле". По её данным, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов - в состоянии средней тяжести. Здоровье 25 пациентов улучшилось и их готовят к выписке.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в "Крокусе"
Голикова: состояние 9 пострадавших в "Крокусе" оценивается как крайне тяжелое
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние девяти пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок, состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказала Голикова во время совещания по обсуждению мер, принимаемых после теракта в "Крокус сити холле".
По её данным, 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов - в состоянии средней тяжести. Здоровье 25 пациентов улучшилось и их готовят к выписке.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.