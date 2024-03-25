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Посевные площади в Хабаровском крае увеличат на 4,6 гектара - РИА Новости, 25.03.2024
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Хабаровский край
 
08:18 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/posev-1935575590.html
Посевные площади в Хабаровском крае увеличат на 4,6 гектара
Посевные площади в Хабаровском крае увеличат на 4,6 гектара - РИА Новости, 25.03.2024
Посевные площади в Хабаровском крае увеличат на 4,6 гектара
Посевные площади в Хабаровском крае увеличат в текущем году на 4,6 гектара, кампания стартует в апреле, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:18
2024-03-25T08:18
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Посевные площади в Хабаровском крае увеличат в текущем году на 4,6 гектара, кампания стартует в апреле, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. В Хабаровске состоялось заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций под председательством главы региона. "Сегодня на повестке – подготовка к посевной кампании-2024. Ее старт планируется с 20 апреля... Рост агропромышленного комплекса – приоритет. План на этот сезон – увеличение посевных площадей с 57,4 до 62 тысяч гектаров, в том числе под зерновые, картофель и овощи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По данным министра сельского хозяйства края Павла Сторожука, в этом сезоне предполагается нарастить в том числе посев всех зерновых – на 7%, картофеля и овощей – на 9%. Губернатор подчеркнул, что практика содействия аграриям через краевой сельскохозяйственный фонд продолжится. Отдельного внимания требует обеспеченность минеральными удобрениями и техникой. Часть до сих пор еще не доставлена, уточнил глава региона. "Поручение минсельхозу и минтрансу края – держать этот вопрос на контроле", - указал Дегтярев. По его словам, для региона важнейшее направление – собственная селекция и семеноводство. В настоящее время в крае работает два семеноводческих хозяйства. Они специализируются на высокоурожайном картофеле. "По моему поручению мы создаем отдельную лабораторию по производству оригинальных, элитных семян картофеля", - напомнил губернатор. Как уточнили в правительстве региона, к работе подключатся и специалисты Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства. Инвестор найден, он приступил к реализации первого этапа. Глава региона поручил оказывать любую поддержку в создании таких лабораторий.
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хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев

Посевные площади в Хабаровском крае увеличат на 4,6 гектара

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Посевные площади в Хабаровском крае увеличат в текущем году на 4,6 гектара, кампания стартует в апреле, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
В Хабаровске состоялось заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций под председательством главы региона.
"Сегодня на повестке – подготовка к посевной кампании-2024. Ее старт планируется с 20 апреля... Рост агропромышленного комплекса – приоритет. План на этот сезон – увеличение посевных площадей с 57,4 до 62 тысяч гектаров, в том числе под зерновые, картофель и овощи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По данным министра сельского хозяйства края Павла Сторожука, в этом сезоне предполагается нарастить в том числе посев всех зерновых – на 7%, картофеля и овощей – на 9%.
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Губернатор подчеркнул, что практика содействия аграриям через краевой сельскохозяйственный фонд продолжится. Отдельного внимания требует обеспеченность минеральными удобрениями и техникой. Часть до сих пор еще не доставлена, уточнил глава региона. "Поручение минсельхозу и минтрансу края – держать этот вопрос на контроле", - указал Дегтярев.
По его словам, для региона важнейшее направление – собственная селекция и семеноводство. В настоящее время в крае работает два семеноводческих хозяйства. Они специализируются на высокоурожайном картофеле.
"По моему поручению мы создаем отдельную лабораторию по производству оригинальных, элитных семян картофеля", - напомнил губернатор.
Как уточнили в правительстве региона, к работе подключатся и специалисты Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства. Инвестор найден, он приступил к реализации первого этапа. Глава региона поручил оказывать любую поддержку в создании таких лабораторий.
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Хабаровский крайХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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