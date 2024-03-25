https://ria.ru/20240325/pomosch-1935734508.html

США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта

США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта - РИА Новости, 25.03.2024

США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта

Вашингтон не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в "Крокусе", заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:48

2024-03-25T18:48

2024-03-25T19:44

теракт в "крокус сити холле"

сша

россия

московская область (подмосковье)

в мире

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Вашингтон не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в "Крокусе", заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге."Помощи в сфере безопасности от США России не планируется", — сказал он.Кирби также сказал, что в Вашингтоне считают террористическую группировку ИГИЛ* единолично ответственной за теракт в Подмосковье. Американские спецслужбы продолжают отслеживать ее деятельность, что позволило "направить предупреждение России", добавил он.При этом в пятницу, 22 марта, Кирби сообщал, что власти США не знали заранее о подготовке теракта в Москве, а предупреждение, выпущенное посольством за две недели до нападения, не имело к нему отношения.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание Кирби об отсутствии помощи, написала в Telegram-канале, что демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях".Как отмечал в разговоре с РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления Белого дома, нельзя спешить с выводами о причастности ИГИЛ*, российские спецслужбы во всем разберутся.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

сша

россия

московская область (подмосковье)

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сша, россия, московская область (подмосковье), в мире, джон кирби