https://ria.ru/20240325/pomosch-1935734508.html
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта - РИА Новости, 25.03.2024
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта
Вашингтон не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в "Крокусе", заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:48
2024-03-25T18:48
2024-03-25T19:44
теракт в "крокус сити холле"
сша
россия
московская область (подмосковье)
в мире
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Вашингтон не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в "Крокусе", заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге."Помощи в сфере безопасности от США России не планируется", — сказал он.Кирби также сказал, что в Вашингтоне считают террористическую группировку ИГИЛ* единолично ответственной за теракт в Подмосковье. Американские спецслужбы продолжают отслеживать ее деятельность, что позволило "направить предупреждение России", добавил он.При этом в пятницу, 22 марта, Кирби сообщал, что власти США не знали заранее о подготовке теракта в Москве, а предупреждение, выпущенное посольством за две недели до нападения, не имело к нему отношения.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание Кирби об отсутствии помощи, написала в Telegram-канале, что демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях".Как отмечал в разговоре с РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления Белого дома, нельзя спешить с выводами о причастности ИГИЛ*, российские спецслужбы во всем разберутся.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
сша
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, московская область (подмосковье), в мире, джон кирби
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Россия, Московская область (Подмосковье), В мире, Джон Кирби
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта
США не будут оказывать РФ помощь в сфере безопасности после теракта в "Крокусе"