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США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:48 25.03.2024 (обновлено: 19:44 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/pomosch-1935734508.html
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта - РИА Новости, 25.03.2024
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта
Вашингтон не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в "Крокусе", заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:48
2024-03-25T19:44
теракт в "крокус сити холле"
сша
россия
московская область (подмосковье)
в мире
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Вашингтон не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в "Крокусе", заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге."Помощи в сфере безопасности от США России не планируется", — сказал он.Кирби также сказал, что в Вашингтоне считают террористическую группировку ИГИЛ* единолично ответственной за теракт в Подмосковье. Американские спецслужбы продолжают отслеживать ее деятельность, что позволило "направить предупреждение России", добавил он.При этом в пятницу, 22 марта, Кирби сообщал, что власти США не знали заранее о подготовке теракта в Москве, а предупреждение, выпущенное посольством за две недели до нападения, не имело к нему отношения.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание Кирби об отсутствии помощи, написала в Telegram-канале, что демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях".Как отмечал в разговоре с РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления Белого дома, нельзя спешить с выводами о причастности ИГИЛ*, российские спецслужбы во всем разберутся.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
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сша
россия
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сша, россия, московская область (подмосковье), в мире, джон кирби
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Россия, Московская область (Подмосковье), В мире, Джон Кирби
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта

США не будут оказывать РФ помощь в сфере безопасности после теракта в "Крокусе"

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Вашингтон не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в "Крокусе", заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.
"Помощи в сфере безопасности от США России не планируется", — сказал он.
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Кирби также сказал, что в Вашингтоне считают террористическую группировку ИГИЛ* единолично ответственной за теракт в Подмосковье. Американские спецслужбы продолжают отслеживать ее деятельность, что позволило "направить предупреждение России", добавил он.
При этом в пятницу, 22 марта, Кирби сообщал, что власти США не знали заранее о подготовке теракта в Москве, а предупреждение, выпущенное посольством за две недели до нападения, не имело к нему отношения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание Кирби об отсутствии помощи, написала в Telegram-канале, что демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях".
Как отмечал в разговоре с РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления Белого дома, нельзя спешить с выводами о причастности ИГИЛ*, российские спецслужбы во всем разберутся.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"СШАРоссияМосковская область (Подмосковье)В миреДжон Кирби
 
 
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