https://ria.ru/20240325/pomosch-1935609910.html

Выплаты от Подмосковья получили первые пострадавшие в "Крокусе"

Выплаты от Подмосковья получили первые пострадавшие в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Выплаты от Подмосковья получили первые пострадавшие в "Крокусе"

Выплаты от Московской области получили уже 15 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:29

2024-03-25T11:29

2024-03-25T11:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

украина

людмила болатаева

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выплаты от Московской области получили уже 15 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. "На сегодняшний день правительство Московской области направило денежные выплаты 15 пострадавшим. Работа продолжается", - сказала журналистам Болатаева. Также она уточнила, что в центр помощи обратили более 1,7 тысячи человек – это были как очные обращения, так и звонки. Очно обратились 220 человек, в основном это были вопросы, связанные с поиском родных. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), украина, людмила болатаева, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество