Рейтинг@Mail.ru
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/polyanskiy-1935773189.html
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН - РИА Новости, 25.03.2024
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН
Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:23
2024-03-25T22:23
в мире
россия
сша
линда томас-гринфилд
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 25 мар - РИА Новости. Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе, не является обязательной к исполнению, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Слух резанули слова нашей американской коллеги о том, что эта резолюция носит необязательный характер (non-binding). Мы с такой точкой зрения применительно к резолюциям СБ категорически не согласны", - указал Полянский. "В соответствии с Уставом ООН члены Организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Будем прояснять, что госпожа Томас-Гринфилд имела в виду и какие у этого высказывания могут быть последствия", - подчеркнул он. Ранее на заседании СБ ООН Томас-Гринфилд в ходе своего выступления заявила, что принятая резолюция не является обязывающей.
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, линда томас-гринфилд, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Линда Томас-Гринфилд, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН

Полянский заявил, что Россия прояснит позицию постпреда США по резолюции СБ ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 мар - РИА Новости. Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе, не является обязательной к исполнению, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Слух резанули слова нашей американской коллеги о том, что эта резолюция носит необязательный характер (non-binding). Мы с такой точкой зрения применительно к резолюциям СБ категорически не согласны", - указал Полянский.
"В соответствии с Уставом ООН члены Организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Будем прояснять, что госпожа Томас-Гринфилд имела в виду и какие у этого высказывания могут быть последствия", - подчеркнул он.
Ранее на заседании СБ ООН Томас-Гринфилд в ходе своего выступления заявила, что принятая резолюция не является обязывающей.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя обвинил постпреда США в незнании устава ООН
Вчера, 22:14
 
В миреРоссияСШАЛинда Томас-ГринфилдДмитрий ПолянскийООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала