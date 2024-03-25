https://ria.ru/20240325/polyanskiy-1935773189.html
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН - РИА Новости, 25.03.2024
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН
Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:23
2024-03-25T22:23
2024-03-25T22:23
в мире
россия
сша
линда томас-гринфилд
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 25 мар - РИА Новости. Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе, не является обязательной к исполнению, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Слух резанули слова нашей американской коллеги о том, что эта резолюция носит необязательный характер (non-binding). Мы с такой точкой зрения применительно к резолюциям СБ категорически не согласны", - указал Полянский. "В соответствии с Уставом ООН члены Организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Будем прояснять, что госпожа Томас-Гринфилд имела в виду и какие у этого высказывания могут быть последствия", - подчеркнул он. Ранее на заседании СБ ООН Томас-Гринфилд в ходе своего выступления заявила, что принятая резолюция не является обязывающей.
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, линда томас-гринфилд, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Линда Томас-Гринфилд, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН
Полянский заявил, что Россия прояснит позицию постпреда США по резолюции СБ ООН
ООН, 25 мар - РИА Новости. Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе, не является обязательной к исполнению, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Слух резанули слова нашей американской коллеги о том, что эта резолюция носит необязательный характер (non-binding). Мы с такой точкой зрения применительно к резолюциям СБ категорически не согласны", - указал Полянский.
"В соответствии с Уставом ООН члены Организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Будем прояснять, что госпожа Томас-Гринфилд имела в виду и какие у этого высказывания могут быть последствия", - подчеркнул он.
Ранее на заседании СБ ООН Томас-Гринфилд в ходе своего выступления заявила, что принятая резолюция не является обязывающей.