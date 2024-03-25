https://ria.ru/20240325/polyanskiy-1935773189.html

Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН

Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН - РИА Новости, 25.03.2024

Полянского удивило заявление постпреда США о резолюции СБ ООН

Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:23

2024-03-25T22:23

2024-03-25T22:23

в мире

россия

сша

линда томас-гринфилд

дмитрий полянский

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 25 мар - РИА Новости. Россия будет прояснять, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, сказав, что принятая сегодня резолюция, требующая прекращения огня в Газе, не является обязательной к исполнению, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Слух резанули слова нашей американской коллеги о том, что эта резолюция носит необязательный характер (non-binding). Мы с такой точкой зрения применительно к резолюциям СБ категорически не согласны", - указал Полянский. "В соответствии с Уставом ООН члены Организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Будем прояснять, что госпожа Томас-Гринфилд имела в виду и какие у этого высказывания могут быть последствия", - подчеркнул он. Ранее на заседании СБ ООН Томас-Гринфилд в ходе своего выступления заявила, что принятая резолюция не является обязывающей.

https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935772161.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, линда томас-гринфилд, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году